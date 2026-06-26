Rivas apuesta por puentes peatonales vegetalizados sobre la A-3 y la M-50

El Ayuntamiento difunde un avance del Plan Estratégico de Infraestructura Verde

Rivas ya tiene Plan Estratégico de Infraestructura Verde (PEIV). Se ha elaborado en el marco de la subvención de la Fundación Biodiversidad para el proyecto Renatura Rivas. Aunque aún no se ha difundido el documento completo del PEIV, sí se ha publicado en la web municipal un resumen del mismo, que fue presentado en diciembre de 2025.

El PEIV plantea un corredor verde que recorra el perímetro urbano de la ciudad consistente en un anillo verde periurbano y bosque circular. “Avanzar hacia una red continua y funcional de infraestructura verde”, indica el PEIV, “requiere integrar movilidad sostenible, biodiversidad y cohesión territorial”.

Para la consecución del corredor principal, el diagnóstico detecta hasta 13 puntos críticos:

Cruce M-823 con M-50

Desnivel hacia el Jarama

Cruce corredor principal con Avda de la Democracia

Cristo de Rivas

Cruce corredor principal con Avda. De las Provincias

Curce A-3 con corredor Barrio Oeste

Arroyo de los Migueles

Estación de Metro Rivas Futura

Nudo A3 con Aurelio Álvarez

Estación de Metro Rivas Vaciamadrid

Cruce Camino de Uclés con Corredor del Sureste bajo las vías del Metro.

Corredores principales propuestos dentro del PIEV

Frente a alguno de estos puntos, el PEIV plantea puentes peatonales vegetalizados sobre la A-3 y la M-50. También se propone la creación de corredores ecológicos funcionales para fauna, flora y ciudadanía. Así, se plantean también corredores secundarios internos en las avenidas de los Almendros, de las Provincias, Aurelio Álvarez, José Hierro o Pablo Iglesias, entre otras. El cubrimiento del metro también formaría parte de esta red de corredores verdes. El objetivo es convertir las principales avenidas de Rivas en corredores polinizadores.

Ahorro en el sistema de salud

El PEIV incluye además una cuantificación del ahorro que la infraestructura verde actual genera all sistema de salud. El ahorro se ubica entre los 0,43 € por habitante en las zonas más ubicadas a los extremos este y oeste de la ciudad y los hasta 2,23 € por habitante en Covibar, Pablo Iglesias y Los Almendros.

62 acciones

Los corredores y puentes principales son algunas de las acciones de las 62 incluidas en el PEIV de Rivas.

Estas 62 acciones, aún no detalladas todas, se enmarcar en las 6 metas del plan:

Mejora del estado ecológico municipal Refuerzo de la conectividad ecológica y la biodiversidad Adaptación y mitigación cambio climático Integración en políticas sectoriales Sensibilización y participación social Mejora de la salud y calidad de vida

Aquí están las acciones que ya conocemos:

Mejora del estado ecológico municipal

Elaborar un plan de adaptación de la vegetación al clima actual y futuro

Refuerzo de la conectividad ecológica y la biodiversidad

Anillo verde periurbano y bosque circular: conectar el Parque Regional del Sureste y espacios naturales mediante plataformas peatonales y corredores ecológicos.

Sinergia entre red de carril bici y red de corredores. Usos compatibles.

Fomentar conexión de Rivas con la Ribera del Manzanares sobre la A-3 y corredores trasversales en el polígono industrial para unir ciudad y periurbano a través de esos dos fragmentadores.

Transformar avenidas principales en corredores polinizadores

Puentes peatonales vegetalizados sobre la A-3 y M-50.

Corredores de flora entre parcelas agrícolas. No usar pesticidas al menos en lindes y cunetas.

Adaptación y mitigación cambio climático

Islas de frescor en los colegios, entornos de centros de salud y sus áreas cercanas.

Protocolos de gestión preventiva

Mejora de la salud y calidad de vida

Desarrollo de itinerarios saludables y conectores verdes urbanos.

Integración de barreras vegetales multifuncionales en calles y plazas.

Crear una red de infraestructura verde conectada que mitigue el efecto de isla de calor.

Implantación de areas de actividad física y ocio saludable en parques y zonas verdes

.Potenciación de la biofilia y contacto con la naturaleza en entornos urbanos, escolares y sanitarios.

Implantación de jardines terapéuticos para la mejora de la salud y la lucha contra la soledad no deseada.