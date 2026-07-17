Rivas amplía las bonificaciones del IBI a familias numerosas

Las nuevas ayudas entrarán en vigor en 2027, llegarán a más hogares junto a trámites tributarios simplificados

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2027, una reforma que amplía las bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las familias numerosas, simplifica el sistema de pago de impuestos municipales y modifica las tasas por licencias urbanísticas. Las medidas salieron adelante en el pleno de este jueves con los votos favorables de IU-MM-VQ y PSOE, mientras que PP, Vox y la concejala no adscrita optaron por la abstención.

La principal novedad afecta al IBI, ya que el Consistorio incrementa tanto los porcentajes de descuento como el número de viviendas que podrán acogerse a estas bonificaciones. Para ello, el sistema pasa de dos a seis tramos de valor catastral y amplía el límite hasta los 200.000 euros, frente al máximo anterior de 157.000 euros.

Más descuentos y más familias beneficiarias

Con la nueva regulación, las familias numerosas de categoría general podrán obtener bonificaciones de entre el 10% y el 70%, mientras que las de categoría especial accederán a descuentos de entre el 20% y el 90%, el máximo permitido por la legislación. Además, las viviendas con menor valor catastral serán las que reciban los mayores porcentajes de ayuda.

La reforma también incorpora por primera vez bonificaciones para viviendas con un valor catastral situado entre 157.000 y 200.000 euros, un tramo que hasta ahora quedaba excluido. Según los datos municipales, el cambio permitirá que el porcentaje de viviendas potencialmente beneficiarias pase del 71% al 89% del parque residencial de la ciudad.

Las nuevas condiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Las familias que ya disfrutan de esta bonificación no tendrán que realizar ningún trámite, ya que la actualización se aplicará de oficio. Además, se abrirá un plazo extraordinario de solicitud entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2027 para quienes cumplan los requisitos y aún no sean beneficiarios.

Cambios en el pago de impuestos y licencias

La modificación de las ordenanzas incluye también cambios en el Sistema Especial de Pagos (SEP). Desaparece el importe mínimo exigido para adherirse a este sistema, que permite fraccionar los impuestos municipales en hasta cinco plazos y obtener una bonificación del 5%. Además, el Ayuntamiento recuerda que ya está disponible el pago de tributos mediante Bizum para determinados recibos.

Por otra parte, el pleno ha aprobado una actualización de la ordenanza de licencias urbanísticas, que sustituye el cálculo mediante módulos por un sistema de tarifas fijas según el presupuesto de la obra. El objetivo es simplificar los trámites, facilitar el conocimiento previo del coste y reducir la complejidad administrativa para vecinos y pequeñas empresas.

Tres proyectos reciben la declaración de interés municipal

Durante la misma sesión plenaria también se declaró de especial interés municipal el complejo asistencial de ASPADIR, el proyecto de vivienda colaborativa Cohabita Rivas y el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Covibar, lo que permitirá a sus promotores acceder a las bonificaciones fiscales previstas en la normativa municipal. En el caso del ARRU de Covibar, el programa ha movilizado una inversión de 4,7 millones de euros y ha beneficiado a 1.219 viviendas mediante actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética.