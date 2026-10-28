Rivas adjudica 149 viviendas de alquiler protegido en la legislatura

La EMV suma un parque de 758 pisos con una renta media de 420 euros y proyecta otras 500 en tres parcelas dotacionales

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha adjudicado 149 viviendas protegidas en régimen de alquiler a lo largo de esta legislatura, según los datos que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) facilitó este jueves durante la entrega de tres nuevas llaves. El parque público municipal alcanza ya las 758 viviendas, a las que se accede a través del registro único de demandantes que gestiona la empresa.

Solo este año se han entregado 101 pisos de alquiler: 83 de nueva construcción para jóvenes, entregados en abril, y otros 18 del parque público. La serie arranca en mayo de 2023, con 17 adjudicaciones hasta final de año; en 2024 se entregaron las llaves de 12 viviendas y en 2025 se adjudicaron 19.

Tres llaves más

La alcaldesa, Aída Castillejo, entregó el jueves las llaves de tres viviendas a otras tantas personas inscritas en el registro único. Dos son de tres habitaciones y una de cuatro, con superficies de entre 77 y 87,5 metros cuadrados y rentas que van de los 475 a los 695 euros al mes. Las tres cuentan con trastero y plaza de garaje.

La renta media de las viviendas de alquiler de la EMV es de 420 euros mensuales, y la mitad del parque se sitúa entre los 350 y los 500 euros. Para comparar, el alquiler mediano en el conjunto del municipio estaba en 867 euros en 2024, un 34 % más que en 2015, según el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI) del Ministerio de Vivienda, que publicó este medio el pasado 2 de octubre.

«La EMV se ha convertido en una herramienta fundamental para intervenir en el mercado de la vivienda, con precios asequibles y con un parque de viviendas protegidas que atiende en la medida de sus posibilidades las necesidades habitacionales de nuestras vecinas y vecinos», ha señalado Castillejo.

500 viviendas más en tres parcelas

El Ayuntamiento ha activado su Plan Estratégico de Vivienda 2025-2028. El pasado verano se licitaron tres parcelas dotacionales en las que se construirán más de 500 viviendas protegidas de alquiler, lo que permitirá casi duplicar el parque público actual. Los precios estimados se moverán entre los 450 y los 900 euros, y los bajos se reservarán para locales comerciales o dotaciones municipales.

Las tres promociones se integrarán en la trama urbana del municipio, de modo que los espacios públicos funcionen como zonas comunes de convivencia. El parque público no solo crece: en junio, la EMV recuperó tres viviendas de la avenida de Levante tras varios lanzamientos judiciales y las reincorporó a la lista de adjudicación.

Uno de los adjudicatarios muestra las llaves de su nueva vivienda. / Ayuntamiento de Rivas

Firma de la documentación de una de las tres viviendas entregadas. / Ayuntamiento de Rivas