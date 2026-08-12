El campo del Cerro del Telégrafo estrena césped

El terreno de juego reabrirá el 14 de agosto tras una reforma de 273.000 euros

El campo de fútbol del estadio de atletismo del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo volverá a estar disponible el próximo 14 de agosto, después de una renovación integral que ha sustituido el césped artificial y mejorado otros elementos de la instalación. La actuación, desarrollada durante el verano, ha supuesto una inversión municipal de 273.000 euros.

Las obras comenzaron el pasado 1 de junio, aprovechando el periodo de menor actividad deportiva. El calendario se coordinó con los principales clubes que utilizan el terreno de juego, entre ellos el Club Deportivo Elemental Atlético Rivas Rugby y Osos de Rivas, así como con las entidades de atletismo y triatlón afectadas por el cierre temporal.

Un campo de fútbol preparado para cuatro deportes

La intervención ha supuesto la sustitución del césped artificial no solo del terreno principal, sino también de la zona de calentamiento conocida como la semiluna, la recta de meta y el área de acceso perimetral.

El nuevo pavimento incorpora el marcaje necesario para las cuatro modalidades deportivas que se practican en este espacio: rugby, fútbol americano, fútbol 11 y fútbol 7. De esta manera, el mismo terreno puede seguir acogiendo entrenamientos y competiciones de diferentes disciplinas.

La reforma también ha incluido trabajos bajo la superficie de juego. En concreto, se ha reparado la base elástica situada bajo el césped, un elemento relacionado con las condiciones de uso del terreno, y se han sustituido todos los aspersores del sistema de riego.

También se ha renovado el sistema de riego del Cerro del Telégrafo

Dentro de la actuación se ha realizado además la limpieza del aljibe y se han repuesto las porterías junto con sus elementos de protección. El objetivo de estas intervenciones es mejorar tanto el funcionamiento como las condiciones de seguridad de la instalación deportiva.

La pista de atletismo, que también se vio afectada durante las obras, ya se encuentra disponible para su utilización. El Ayuntamiento señala que la planificación de los trabajos durante el verano permitió concentrar la intervención en un periodo de menor actividad y coordinar el cierre con los clubes usuarios.

Con la actuación finalizada, el estadio del Cerro del Telégrafo recuperará desde el 14 de agosto el uso completo de su terreno de juego para las distintas modalidades deportivas que utilizan esta instalación municipal. La inversión forma parte de las actuaciones de renovación de equipamientos deportivos municipales.