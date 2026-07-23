Rivas invierte 183.000 euros en mejorar parques y fuentes de La Luna

El Ayuntamiento renueva un área infantil, instala nuevas zonas de sombra y reabre las fuentes transitables para combatir el calor

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha destinado 183.762 euros a tres actuaciones para mejorar los espacios públicos destinados a la infancia en el barrio de La Luna. Los trabajos incluyen la renovación integral del parque infantil de la calle Miguel Gila, la instalación de un sistema de sombreado en el área de juegos de Clara Sánchez y la reapertura de las fuentes transitables del bulevar de la calle de las Madres de la Plaza de Mayo. Dos de estas intervenciones proceden de propuestas vecinales aprobadas en los Presupuestos Participativos y buscan hacer estos espacios más cómodos durante los meses de calor.

Según los datos municipales, la inversión responde a una estrategia de adaptación del espacio urbano al aumento de las temperaturas y a la mejora de las zonas de ocio infantil. Rivas cuenta con una población especialmente joven: el 22,4 % de sus más de 107.000 habitantes tiene menos de 18 años, un dato que explica el peso de este tipo de actuaciones en la planificación municipal.

Un nuevo parque infantil en la calle Miguel Gila

La actuación de mayor presupuesto se ha llevado a cabo en el parque infantil de la calle Miguel Gila, con una inversión de 126.868 euros. La antigua zona de juegos ha sido sustituida por un espacio abierto, sin vallado perimetral y con nuevos elementos de juego inspirados en la naturaleza.

El nuevo recinto incorpora una gran estructura de aventura con recorridos de trepa, equilibrio y redes, además de un columpio nido pensado para el juego compartido. También se ha instalado un sistema de sombreado textil para reducir la exposición al sol y un pavimento de arena amortiguadora que mejora la seguridad de los menores. Los nuevos juegos están fabricados, según el Ayuntamiento, con un alto porcentaje de materiales reciclados y reciclables.

Más sombra para el área infantil de Clara Sánchez

La segunda actuación ha consistido en la colocación de un sistema de sombra sobre el parque infantil de la calle Clara Sánchez, con una inversión de 40.000 euros. Esta mejora permitirá utilizar el espacio durante más horas del día, especialmente en verano, cuando las altas temperaturas limitan el uso de este tipo de instalaciones.

El proyecto también surgió de una propuesta ciudadana aprobada en los Presupuestos Participativos y forma parte de las medidas municipales orientadas a adaptar la ciudad a los episodios de calor cada vez más frecuentes.

Reabren las fuentes transitables del barrio de La Luna

La tercera intervención ha supuesto la renovación y reapertura de las fuentes transitables situadas en el bulevar de la calle de las Madres de la Plaza de Mayo. La actuación ha requerido una inversión de 16.894 euros y permitirá que este espacio vuelva a funcionar como zona de juego y refresco para la infancia durante el verano.

Las fuentes, integradas en el pavimento, generan un entorno accesible y ayudan a reducir la sensación térmica gracias a la creación de pequeños microclimas. Además, cuentan con un sistema automatizado que optimiza el consumo de agua, manteniendo un funcionamiento eficiente.

Estas actuaciones se suman a otras mejoras recientes en zonas infantiles de Rivas, como las realizadas en el paseo de las Provincias, el parque del 8M, el entorno del olivar de La Partija y el nuevo circuito de pumptrack del barrio de La Luna, dentro de la estrategia municipal para ampliar los espacios públicos destinados al ocio familiar.