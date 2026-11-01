Renfe corta la alta velocidad a Andalucía y pone autobuses a Ciudad Real y Puertollano

La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía está interrumpida; Renfe mantiene autobuses a Ciudad Real y Puertollano hasta el martes 3, con ocho salidas diarias desde Atocha Cercanías

Renfe mantiene interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y ha reforzado el plan alternativo por carretera para conectar la capital con Ciudad Real y Puertollano. Desde este sábado y hasta el martes 3 de noviembre, ambos incluidos, el servicio se presta íntegramente con autobuses en ambos sentidos, según la nota enviada por la compañía.

Ocho salidas desde Madrid. Los autobuses salen de Madrid-Atocha Cercanías a las 8:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30 horas, con parada en Ciudad Real y llegada a Puertollano. En sentido contrario, las salidas desde Puertollano son a las 6:45, 8:15, 10:00, 12:00, 15:30, 18:15 y 20:15 horas. La oferta es de 100 plazas por trayecto.

Servicio extra el martes. El 3 de noviembre circulará además un servicio con salida de Puertollano a las 4:45, paso por Ciudad Real a las 5:15 y llegada a Madrid a las 7:45.

Los viajeros afectados mantienen la posibilidad de cambiar o anular el billete sin coste. Los horarios del plan alternativo se consultan en renfe.com, en las estaciones y en el teléfono de información al cliente, 912 320 320.

La interrupción llega después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del 28 de octubre, en ese mismo corredor; la nota de Renfe no detalla las causas del corte. El plan afecta solo a la alta velocidad: la nota no menciona las líneas de Cercanías que pasan por Rivas.