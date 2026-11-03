Reenfocando la salud global: Más allá de la simple ausencia de malestar

Vida N Balance inaugura su ciclo de encuentros con «Las bases del bienestar: ¿Qué significa realmente estar bien?», el jueves 5 de noviembre a las 19:00 en Covibar.

Tendemos a concebir la salud como un estado binario: o estamos enfermos o estamos sanos. Sin embargo, existir sin dolencias físicas evidentes o sin un diagnóstico psicológico no equivale automáticamente a disfrutar de una vida plena. Vivir plenamente implica pasar de un estado pasivo de «no estar mal» a un compromiso activo con nuestro equilibrio cotidiano.

La trampa de las dimensiones aisladas

Durante mucho tiempo se ha cometido el error de fragmentar al ser humano. Cuidar la alimentación o ir al gimnasio se categoriza como salud física; ir a terapia o practicar meditación se reserva para la mente. Esta separación es artificial. El bienestar no funciona como un conjunto de compartimentos estancos, sino como un ecosistema dinámico donde cada área influye directamente en las demás.

Los tres ejes fundamentales de la salud integral

Para construir una estabilidad duradera es indispensable comprender la interacción entre tres pilares:

El eje físico: Más allá del rendimiento o la estética, representa el sostén biológico, la energía y el descanso diario.

Más allá del rendimiento o la estética, representa el sostén biológico, la energía y el descanso diario. El eje mental y emocional: La capacidad para gestionar el estrés, procesar nuestras emociones y mantener la claridad en la toma de decisiones.

La capacidad para gestionar el estrés, procesar nuestras emociones y mantener la claridad en la toma de decisiones. El eje relacional: El impacto directo de nuestro entorno social, los vínculos de confianza y la calidad de nuestras conexiones humanas.

Cuando uno de estos cimientos tambalea, las repercusiones se sienten inevitablemente en todo el conjunto. Un alto nivel de estrés mental puede derivar en síntomas físicos reales, así como el aislamiento social termina por desgastar el estado emocional.

Una experiencia continua, no una meta lejana

Existe la falsa creencia de que la estabilidad integral es un destino al que se llega tras cumplir una lista de verificación rigurosa. Esta visión suele generar frustración, ya que la vida diaria está llena de imprevistos e inevitablemente altera cualquier esquema rígido. El bienestar real no es un trofeo al final del camino ni un ideal de perfección; es una habilidad práctica. Consiste en aprender a navegar el día a día con flexibilidad, identificando lo que nuestro cuerpo, mente y relaciones necesitan en cada momento para recuperar el centro.

Encuentro interactivo con Vida N Balance

Para profundizar en estas dinámicas desde un enfoque accesible, práctico y cercano, Vida N Balance retoma sus actividades de divulgación con la conferencia «Las bases del bienestar: ¿Qué significa realmente estar bien?». Durante el evento se analizará cómo se interconectan estas tres dimensiones y se ofrecerán pautas para detectar a tiempo los desequilibrios diarios antes de que afecten a la salud integral.

La cita tendrá lugar el próximo jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas en la Sala Miguel Hernández de Covibar, organizada por Vida N Balance. Una oportunidad clave para redefinir el cuidado personal y adquirir herramientas prácticas para construir una rutina más consciente y equilibrada.