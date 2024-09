Redondo acusa a Ayuso de reducir en casi un 30% la atención a víctimas de violencia machista en Madrid

«Se inventa un nuevo centro para atender a hombres víctimas de violencia sexual cuando el 90% de víctimas de este tipo de violencia son niñas y mujeres «, aseveró la titular de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró este viernes que la Comunidad de Madrid ha reducido casi un 30% la atención a víctimas de violencia machista, después de haber suprimido 16 plazas en los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, al pasar de 55 a 39.

Así se pronunció la titular de Igualdad en dos entrevistas en Telecinco y en TVE, recogidas por Servimedia, en donde lamentó que la Comunidad de Madrid vaya a construir un nuevo centro de atención a hombres víctimas de violencia sexual «cuando el 90% de víctimas de este tipo de violencia son niñas y mujeres».

«Ayuso reduce los presupuestos para paliar el problema estructural que es la violencia de género, desmantela las políticas de igualdad y eso se traduce en una desprotección total para las mujeres», comentó Redondo.

También reprochó a Ayuso que el Centro de Intervención en Abuso Infantil (Ciasi) de Madrid «está totalmente colapsado» porque la «Comunidad no invierte en él. Hay listas de hasta cuatro meses de espera para dar atención psicológica a niños menores que han sufrido violencia sexual y mientras se inventa un nuevo centro para atender a hombres víctimas de violencia sexual, que no sabemos ni cuántos son porque Ayuso no ha facilitado datos».

Redondo también lamentó que la Comunidad de Madrid haya «desmantelado» la formación en igualdad y no discriminación que se daba en colegios e institutos porque «dice que son charlas ideológicas» y que hayan reducido «los planes de igualdad y las partidas presupuestarias para igualdad», mientras que «en lo que llevamos de año 35 mujeres han sido asesinadas, víctimas de la violencia de género y desde el año 2003 son 2.179 las mujeres asesinadas por este problema estructural.

En opinión de la ministra de Igualdad, Ayuso practica «el negacionismo, que niega que exista la violencia de género», teoría que practica Vox y «ese negacionismo mata y cala en los jóvenes. Al mezclarlo todo, Ayuso devalua el problema más importante de derechos humanos que tenemos en España, que es la violencia de género».