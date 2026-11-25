Recta final para inscribirse en el Clasificatorio del Torneo Estatal de Tenis de Mesa que aterrizará en Rivas

El Polideportivo Parque del Sureste será la sede oficial de esta cita clave de la temporada 2026/2027, que reunirá a los mejores palistas del 5 al 7 de diciembre tras el cierre de registros el próximo 26 de noviembre.

Quedan apenas unos días para que se cierre el plazo oficial de participación en una de las citas más exigentes del calendario autonómico y nacional. Hasta el próximo 26 de noviembre, los jugadores y clubes interesados todavía tienen margen para formalizar su registro y asegurar su presencia en la fase previa que dará acceso al prestigioso Torneo Estatal de Tenis de Mesa.

Esta importante competición, correspondiente a la temporada 2026/2027, ha elegido a Rivas como epicentro deportivo durante todo el primer fin de semana festivo de diciembre. El evento contará con el respaldo organizativo de entidades clave como el club local Rivas Tenis de Mesa, la Federación Madrileña de Tenis de Mesa y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, además de la colaboración de VSport.es.

Tres jornadas de máxima intensidad en el Polideportivo Parque del Sureste

Una vez cerradas las listas definitivas tras el 26 de noviembre, toda la atención se trasladará a la pista. Durante tres intensas jornadas, comprendidas entre el 5 y el 7 de diciembre de 2026, el Polideportivo Parque del Sureste abrirá sus puertas para acoger los encuentros clasificatorios.

El formato de torneo previo supone una prueba de fuego para los deportistas, ya que cada partido resulta determinante para conseguir el billete hacia la fase final estatal. La elección del Polideportivo Parque del Sureste responde a la capacidad de sus instalaciones para albergar múltiples mesas de juego simultáneas, garantizando las condiciones óptimas tanto para el rendimiento de los palistas como para la comodidad del público asistente.

Un impulso al tenis de mesa en Rivas y la Comunidad de Madrid

La celebración de este Clasificatorio Previas Torneo Estatal consolida una vez más a Rivas como un referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel dentro de la Comunidad de Madrid. Para la afición local y los amantes de los deportes de raqueta, supone una oportunidad inmejorable para disfrutar de forma cercana de puntos espectaculares, velocidad de reacción y estrategia pura al más alto nivel competitivo.

Desde la organización se anima tanto a los deportistas que aún no han tramitado su plaza a hacerlo antes de la fecha límite del 26 de noviembre, como a los vecinos y seguidores del deporte madrileño a acercarse a las gradas del Parque del Sureste durante los días 5, 6 y 7 de diciembre para apoyar a los participantes en su camino hacia el Torneo Estatal. La entrada a este tipo de citas suele convertirse en un punto de encuentro para familias y aficionados que buscan vivir de cerca la emoción de un deporte olímpico en pleno crecimiento en el municipio ripense.