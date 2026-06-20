¡Prepara tu bici y tu pistola de agua! Llega la gran fiesta ciclista nocturna a Rivas

Hoy hay un itinerario ciclista para ir a las Fiestas de Covibar

Las calles de Rivas Vaciamadrid se preparan para acoger uno de los eventos vecinales y deportivos más originales del inicio del verano. Este sábado 20 de junio, la comunidad ciclista tiene una cita ineludible para recibir las esperadas Fiestas de Covibar de una forma activa, saludable y, sobre todo, muy divertida.

Esta marcha ciclista nocturna e intergeneracional promete llenar de luz, color y buen ambiente el municipio, uniendo el deporte sobre dos ruedas con la celebración popular.

Un planazo familiar y nocturno sobre ruedas

Si buscas una actividad diferente para disfrutar con amigos o en familia, este trayecto es la opción ideal. No se trata de una competición, sino de un paseo lúdico y seguro diseñado para que personas de todas las edades puedan pedalear juntas.

El recorrido transcurrirá principalmente por el carril bici de Rivas, garantizando la máxima seguridad para los más pequeños y promoviendo la movilidad sostenible en el municipio. La combinación de las luces nocturnas y el espíritu festivo convertirá la velada en una experiencia única antes de sumergirse de lleno en el recinto ferial de Covibar.

De Miguel Ríos a las Fiestas de Covibar

Los datos clave del evento ciclista que debes tener en cuenta para planificar tu tarde del sábado son los siguientes: la cita tendrá lugar hoy, sábado 20 de junio, fijando la hora de salida a las 20:30 h desde las taquillas del Auditorio Miguel Ríos, mientras que la hora de llegada estimada será a las 21:30 h en la Avenida de Covibar, justo a tiempo para disfrutar de las actividades programadas en las fiestas del barrio.

En cuanto al itinerario de este recorrido que conecta Miguel Ríos con las Fiestas de Covibar, la ruta se ha trazado de manera estratégica para enlazar diferentes puntos clave de la localidad mediante vías seguras. Tras arrancar el pelotón desde el Auditorio Miguel Ríos, la caravana de ciclistas pasará de forma sucesiva por la Avenida Ángel Saavedra, la Avenida Pilar Miró y la Avenida Cerro del Telégrafo, continuando el trayecto hacia la Avenida Ramón y Cajal, la Calle César Manrique y la Avenida José del Hierro, para enfilar el tramo final cruzando la Calle Junkal, el Parque Lineal y la Avenida Armando Rodríguez Vallina hasta alcanzar la meta en la citada Avenida de Covibar.

Para participar en esta divertida iniciativa, la organización ha propuesto una temática muy veraniega y refrescante, por lo que hay un checklist claro de lo que necesitas traer. En primer lugar, tu bicicleta debe estar completamente lista para rodar, siendo recomendable revisar la presión de las ruedas y los frenos antes de salir de casa. Además, es fundamental contar con luces brillantes y de colores; al tratarse de una ruta que se adentra en el atardecer, la iluminación es obligatoria por seguridad, y cuanto más llamativas sean tus luces, más espectacular se verá el pelotón. Por último, no olvides meter en la mochila una pistola de agua, el elemento estrella de la jornada para combatir el calor del verano madrileño y aportar ese toque de juego y diversión que encantará tanto a niños como a adultos durante todo el camino.