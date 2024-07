Por la climatización de los colegios e institutos de Rivas

La comunidad educativa madrileña, y en concreto la ripense, tiene varios frentes abiertos a los cuales nos sumamos. En el mes de marzo reclamamos las infraestructuras educativas necesarias en el municipio, pendientes desde hace años. En abril nos sumamos a las reivindicaciones del profesorado, que se plasmaron en las huelgas de docentes del 8 y 21 de mayo. Y en este mes de junio teníamos que apoyar la Iniciativa Legislativa Popular que promueve la puesta en marcha de un plan de climatización en colegios e institutos madrileños. La cual será llevada a la Asamblea regional para ser debatida.

Siempre hemos estado ahí, y no vamos a consentir el maltrato sistemático que sufre la educación pública en nuestra comunidad, y desde luego en nuestro municipio. En esta ocasión, distintas organizaciones educativas y familias, agrupadas en una misma plataforma han recogido firmas para presentar la ILP por la climatización de los colegios e institutos de Madrid. Ya lo hemos expuesto anteriormente, el cambio de clima es una realidad y en los centros educativos hay que mitigar sus efectos de la forma más eficiente posible.

Es por ello que este gobierno no mira para otro lado, como lleva haciendo la Comunidad de Madrid desde 2017, cuando se tramitó y aprobó en la Asamblea Regional la Proposición No de Ley para la climatización y adecuación de todos los centros educativos. No existe climatización en los colegios e institutos públicos, lo que da lugar a que no se cumpla con la normativa laboral que marca el límite de 27 grados en los meses de calor y 17 en los meses fríos porque no se ha invertido lo suficiente.

Este ayuntamiento se ha hecho cargo de la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil y primaria, tal y como indica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, pero las mejoras estructurales son competencia de la Comunidad de Madrid, que es el ente con capacidad para asumirlas. Las administraciones tenemos que garantizar los derechos de la ciudadanía, y las temperaturas registradas en los centros públicos educativos suponen un problema para la salud y bienestar de docentes y alumnado, además de un perjuicio para el rendimiento académico.

En Rivas, este grupo municipal no puede tolerar más ocurrencias, como la de los abanicos de papel, las plantas en los balcones o adaptar el horario lectivo a las circunstancias meteorológicas, todas ellas propuestas por mandatorios populares autonómicos. Gobernar es afrontar los problemas y ofrecer soluciones ambiciosas, y por ello seguiremos trabajando e insistiendo para que se realicen las inversiones necesarias que garanticen el derecho a una educación pública de calidad en unas instalaciones energéticamente sostenibles.