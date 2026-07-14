IU-MM-Verdes Equo llevará al Pleno de Rivas su rechazo a ampliar el vertedero de Valdemingómez

La moción reclama frenar las nuevas celdas de Las Dehesas y exige un cambio en el modelo de gestión de residuos que afecta a Rivas

El Pleno de Rivas-Vaciamadrid debatirá el próximo 16 de julio una moción presentada por el grupo municipal Izquierda Unida Rivas-Más Madrid-Verdes Equo para mostrar su rechazo a la ampliación del vertedero de Las Dehesas, en Valdemingómez. La iniciativa plantea pedir a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que paralicen el proyecto y apuesten por un modelo de gestión de residuos basado en la reducción de desechos y el reciclaje, al considerar que la ampliación prolongaría durante décadas los impactos ambientales que soporta la ciudad.

La propuesta llega mientras continúa la tramitación ambiental del proyecto promovido por el Ayuntamiento de Madrid para construir dos nuevas celdas de vertido, con capacidad para mantener la actividad del complejo hasta 2035. Según sostiene el grupo municipal, las consecuencias ambientales de esa decisión se extenderían mucho más allá del final de la explotación prevista.

Un debate sobre el futuro de Valdemingómez

La moción de IU-MM-Verdes Equo argumenta que la ampliación del vertedero de Valdemingómez consolidaría un modelo de gestión de residuos basado en el depósito de basura, en lugar de priorizar medidas como la prevención, la separación en origen y la recuperación de materiales.

El texto también sostiene que la existencia de residuos de rechazo no debería justificar por sí sola el incremento de la capacidad del vertedero y defiende que, antes de ampliar las instalaciones, las administraciones deberían acreditar que han agotado todas las medidas para reducir el volumen de residuos destinados a eliminación.

Impacto para los vecinos de Rivas

Entre los argumentos de la iniciativa figura que el propio estudio de impacto ambiental reconoce que alrededor de 80.000 personas de Rivas se encuentran entre la población más expuesta a los problemas de olores generados por el complejo de Valdemingómez y que las actuaciones realizadas hasta ahora no han conseguido eliminar esas molestias de forma satisfactoria.

Además, el grupo municipal advierte de posibles riesgos relacionados con las aguas subterráneas debido a las características geológicas del terreno y considera que la ampliación no puede analizarse de manera aislada, sino junto a la continuidad prevista de la incineradora de Las Lomas, también situada en Valdemingómez.

Qué pide la moción

La iniciativa propone respaldar las alegaciones ya registradas por el Ayuntamiento de Rivas y por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contra el proyecto.

Asimismo, solicita reclamar el cierre de la incineradora en los plazos previstos, elaborar un estudio epidemiológico independiente que incluya a la población ripense, implantar un sistema de vigilancia ambiental con participación del Ayuntamiento y del movimiento vecinal y reconocer oficialmente a Rivas-Vaciamadrid como municipio directamente afectado por la ampliación del vertedero, con capacidad para participar en el seguimiento de las medidas correctoras.

La moción será debatida y votada durante la sesión ordinaria del Pleno de Rivas del próximo 16 de julio.