La Comunidad de Madrid impulsa la lectura en verano

La guía de este 2026 llegará a los centros educativos con recomendaciones para mantener el hábito lector en vacaciones

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un Plan de Orientaciones de Lectura de Verano dirigido a alumnos y familias con el objetivo de mantener y reforzar los hábitos lectores durante las vacaciones escolares. La iniciativa, presentada este mes de junio por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, incluye una guía con recomendaciones prácticas que será distribuida en los centros educativos de la región para su difusión entre las familias.

El programa busca evitar que la lectura quede relegada durante los meses estivales y propone diferentes fórmulas para integrar los libros en el tiempo libre de niños y jóvenes, tanto en casa como en espacios públicos como bibliotecas, librerías, parques, playas o piscinas.

Consejos para mantener el hábito lector

Entre las principales recomendaciones figura la creación de una rutina diaria de lectura en el hogar. La guía sugiere reservar un espacio cómodo, tranquilo y con buena iluminación natural para dedicar unos minutos al día a esta actividad.

También anima a las familias a aprovechar los recursos disponibles en bibliotecas y librerías de proximidad, obteniendo un carné de lector y participando en actividades como cuentacuentos, talleres literarios o encuentros con autores.

Además, el documento plantea alternativas para adaptar la lectura al periodo vacacional, como llevar libros ligeros durante las salidas al aire libre, combinar la lectura con juegos y otras actividades recreativas o escuchar audiolibros durante los desplazamientos.

Recomendaciones según la edad del alumnado

La guía distingue entre distintas etapas educativas para adaptar las propuestas a las necesidades de cada grupo de edad.

En Educación Infantil, se recomienda el uso de álbumes ilustrados, cuentos con textos breves y materiales complementarios que favorezcan la interacción, como marionetas, tarjetas u objetos relacionados con las historias. También se destacan los libros con repeticiones, secuencias acumulativas o elementos multisensoriales que incorporen texturas, colores y diferentes materiales.

Para los estudiantes de Educación Primaria, las sugerencias incluyen libros divulgativos que expliquen de forma sencilla aspectos del mundo real, así como historias de aventuras, viajes, misterio o fantasía.

Cómics, ciencia y educación emocional

Las recomendaciones para Primaria también incorporan cómics y novelas gráficas, formatos que suelen resultar especialmente atractivos para los lectores más jóvenes. Junto a ellos aparecen obras relacionadas con la ciencia, la historia, la geografía, la música, las artes plásticas, el teatro o la poesía.

La guía presta igualmente atención a la educación emocional, proponiendo lecturas que ayuden a los menores a identificar y gestionar sentimientos y emociones a través de los personajes y las historias.

Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid pretende que la lectura siga formando parte de la rutina de niños y adolescentes durante el verano, aprovechando el periodo vacacional como una oportunidad para consolidar hábitos que contribuyan a su desarrollo académico y personal.