Pick&Dink Rivas supera los 70 socios en su segunda temporada

El primer club federado de pickleball del municipio presume de una presidenta y entrenadora titulada campeona de España y con podios internacionales, patrocinada por MAPEI y Joma.

Pick&Dink Rivas Club de Pickleball arranca su segunda temporada con una comunidad que ya supera los 70 socios y consolidado como el primer club federado de pickleball de Rivas-Vaciamadrid. El club organiza torneos, participa en eventos de las asociaciones de barrio y promueve el pickleball como una actividad deportiva, social e inclusiva.

Una presidenta con palmarés internacional

El gran referente del club es su presidenta, cofundadora, jugadora y entrenadora titulada a nivel nacional e internacional, que desde enero de 2025 acumula resultados en competiciones nacionales, europeas e internacionales. Entre ellos, el título de campeona en categoría 4.5 de dobles mixtos del circuito oficial de la Real Federación Española de Tenis (PickleProTour de Mijas), el subcampeonato de España en la misma categoría y el subcampeonato del circuito europeo PPA Barcelona 250 en dobles femeninos +35.

A estos se suman el subcampeonato del Open de Hungría en dobles mixtos y el tercer puesto en dobles femeninos del Pickleball Masters del Algarve. La jugadora cuenta con el patrocinio de MAPEI y Joma Sports Pickleball.

Desde el club destacan que trabajan no solo para mejorar el nivel competitivo, sino también para acercar el pickleball a nuevos públicos y fortalecer la vida comunitaria, con el objetivo de consolidar a Rivas como un referente en este deporte.