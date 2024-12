Papá Ayuntamiento al rescate de la EMV

Ante la crítica situación que atraviesa la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, Papá Ayuntamiento ha tenido que hacer una ampliación de capital por importe de 17.786.171,70 euros, de los cuales 2 millones de euros corresponden a aportación dineraria y 15.786.171,70 de euros corresponden a una compensación de créditos.

En resumen, Papá Ayuntamiento le perdona la deuda a la empresa y todos los vecinos tendremos que costear la pésima gestión del patrimonio titularidad de la EMV, pagando el principal y los intereses de préstamos, facturas de teléfono, etc.

Esta ampliación de capital y condonación de deuda ha sido el salvavidas a una empresa que se ahoga, pero deja en evidencia la precariedad de la EMV, que no tiene liquidez para afrontar sus pagos a corto plazo.

Además de los casi 18 millones de euros de ampliación de capital, el ayuntamiento les va a hacer una transferencia directa de 400.000 euros anuales por un desequilibrio en la explotación de los inmuebles propiedad de la EMV, como consecuencia de la falta de actualización de rentas y cuotas de comunidad, impagos y necesidades de mantenimiento.

Y después de inyectar capital a una empresa que es un saco sin fondo, perdonar deuda derivada de su mala gestión, transferir 400.000 euros anuales para cubrir impagos y la promesa de que por fin llevarán a cabo el mantenimiento que los vecinos llevan años demandando, ante la desidia del ayuntamiento y de la empresa, pregunto a los vecinos ¿creen que la EMV se puede permitir tener un gerente que nos cuesta la friolera de 99.128,54 euros anuales?

Mi opinión es que no, que la EMV no necesita un gerente colocado a dedo, una figura que no siempre ha existido en la empresa y que en momentos críticos como los que atraviesa, no se puede permitir.

La ampliación de capital es una solución in extremis ante la pésima situación económica que atraviesa la EMV, que acumula deudas con varios acreedores y con el propio Ayuntamiento, que ahora se las perdona para que se mantenga a flote.

En las últimas cuentas de la empresa, figura un informe con salvedades del auditor haciendo constar que hay cuestiones que van en contra de la normativa contable, poniendo de manifiesto que hay pérdidas y demandas judiciales no reflejadas, que no consta toda la provisión por insolvencias, y que no ha recibido la información de transacciones y saldos con el Ayuntamiento, por lo que no ha podido verificar la razonabilidad de los mismos.

El incumplimiento del período de pago a proveedores de la empresa refleja que no tiene liquidez para afrontar los pagos: 527 días cuando lo establecido por ley son 30 días.

En el Balance de Situación se puede comprobar que tienen un fondo de maniobra negativo de más de 11 millones de euros. La EMV tiene un Activo Corriente (capacidad para pagar sus deudas y obligaciones a corto plazo en las que se requiera liquidez) de 16.747.614,57 euros, mientras que el Pasivo Corriente (obligaciones y deudas que la empresa debe liquidar en un plazo no mayor a un año) supone 27.872.803,76 euros. Ni destinando todo su activo corriente, conseguiría pagar a todos los acreedores, motivo por el que Papá Ayuntamiento ha salido al rescate de su ineficaz e ineficiente empresa, un modelo que consideramos insostenible.

Papá Ayuntamiento le ha perdonado a su hijo díscolo la deuda, desviando millones de euros a tapar la hemorragia de la EMV, un dinero que ya no puede dedicar a construir nuevas instalaciones deportivas, tan necesarias en nuestro municipio, o a aliviar la pesada carga fiscal que soportamos los vecinos. Los ripenses no podemos ser los ‘pagafantas’ de la izquierda.