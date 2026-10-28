Doce ofertas con 19 puestos siguen abiertas en la agencia de colocación de Rivas

Nueve de los empleos son en Rivas o Covibar, con indefinidos en cerámica, administración laboral y manipulación

Doce ofertas con 19 puestos de trabajo siguen vivas esta semana en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Rivas, y nueve de esos empleos están en el municipio o en Covibar.

El servicio es gratuito y funciona como bolsa municipal: las empresas presentan sus ofertas y la agencia preselecciona candidatos. Para inscribirse hay que registrarse como demandante en la web (agenciadecolocacion.rivasciudad.es) o acudir a la oficina, en la calle Crisol 1, con entrada por la calle Electrodo, de 9.00 a 14.00. Los plazos van desde el 29 de octubre hasta el 9 de noviembre.

Atención a mayores y educación. En Covibar, una residencia busca dos gerocultores para turnos de mañana (07.30 a 15.00) y de tarde (15.00 a 22.30), con contrato de seis meses y 1.195 euros más complementos; piden certificado de profesionalidad de nivel 2 o formación equivalente. En Rivas, una academia necesita tres docentes de inglés a domicilio con nivel C1 de Cambridge y disponibilidad de tardes, con contrato temporal y salario según convenio, y una empresa de servicios a mayores busca un monitor de huerto para talleres con personas mayores: dos horas semanales durante un año.

Las mejores condiciones. La retribución más alta publicada es la del administrativo o administrativa laboral: entre 19.000 y 20.000 euros brutos anuales, contrato indefinido y jornada completa, para llevar nóminas, altas y bajas y cuadrantes de varios centros de trabajo. Su plazo cierra el jueves 29. Le sigue el vendedor especializado en cerámica, con indefinido, jornada completa y entre 1.500 y 1.750 euros, para el que exigen al menos un año de experiencia en el sector y manejo de Outlook y Excel. También es indefinido y a jornada completa el puesto de oficial de manipulación con carnet de carretillero, con salario según convenio.

Fuera del municipio. Mejorada del Campo aporta siete de los 19 puestos: los cinco de una lavandería industrial (18.000 euros, contrato temporal y certificado de discapacidad), un conductor de camión con permiso C y experiencia en portacontenedores (25.000, indefinido) y un electromecánico para montaje de maquinaria. En Madrid, IFEMA busca un técnico de rigging y un jefe de equipos de montaje, ambos indefinidos. En Nuevo Baztán, un monitor de radio y podcast para un taller con mayores de 65 años, a 16,08 euros la hora y seis meses de contrato.

El calendario de cierres. El administrativo laboral termina el 29 de octubre; el oficial de manipulación y el electromecánico, el 30; el vendedor de cerámica, el 3 de noviembre; el gerocultor y el conductor, el 4; las dos ofertas de IFEMA, el 5; el monitor de radio, el 6; y las tres con más margen —docente de inglés, lavandería y monitor de huerto— llegan al 9 de noviembre.

Quien no encaje en ninguna puede mirar la formación: el Ayuntamiento abrió en septiembre la inscripción para 415 plazas de cursos gratuitos de empleo, y muchas de las ofertas de la agencia piden certificados de profesionalidad o experiencia acreditada. Los detalles de cada puesto, con funciones y requisitos completos, están en la web de la agencia.