Rivas estrena cuatro nuevos espacios para la infancia

La ciudad incorpora nuevas áreas de juego, un pumptrack y un refugio climático en La Luna y el barrio Oeste

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha abierto cuatro nuevos espacios destinados al juego infantil, el deporte al aire libre y la adaptación al calor en distintos puntos del municipio. Las nuevas instalaciones, ya disponibles para la ciudadanía, se encuentran en el Paseo de las Provincias, el entorno del Olivar de La Partija, el Parque del 8M y el barrio de La Luna, con el objetivo de ampliar la oferta de ocio para la infancia y mejorar los espacios públicos de la ciudad.

Las actuaciones combinan nuevas áreas infantiles, un circuito de pumptrack, zonas renaturalizadas y un espacio de juegos de agua concebido como refugio climático, una de las principales novedades para afrontar los episodios de altas temperaturas durante el verano. Dos de los proyectos, además, proceden de propuestas aprobadas por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos.

Más juegos infantiles en el Paseo de las Provincias

La actuación más destacada en el barrio Oeste se encuentra frente al colegio Rafael Alberti, donde el área infantil existente se ha ampliado con una tirolina, un gran conjunto multijuego, cuatro camas elásticas y un juego excavadora. Además, el recinto ha sido rediseñado para abrirse al parque, manteniendo únicamente el vallado junto a la carretera por motivos de seguridad. La inversión ha alcanzado los 134.538 euros.

También en esta zona, junto al Olivar de La Partija y el colegio Mario Benedetti, se ha recuperado una parcela de 13.500 metros cuadrados mediante una intervención de renaturalización. El nuevo espacio incorpora vegetación adaptada al clima de Rivas, caminos forestales, mobiliario urbano, una pequeña zona de juegos infantiles, cajas nido y refugios para insectos, además de sistemas de drenaje para favorecer la infiltración del agua de lluvia. Esta actuación forma parte del proyecto Renatura, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

Pumptrack y refugio climático en La Luna

En el barrio de La Luna se ha inaugurado un circuito de pumptrack de unos 500 metros cuadrados pensado para bicicletas, patinetes y patines. Está dirigido especialmente a niños y niñas de entre 3 y 12 años y busca fomentar la práctica deportiva y el desarrollo del equilibrio y la coordinación. La instalación ha supuesto una inversión de 57.000 euros.

La cuarta actuación se localiza en el Parque del 8M, donde la ciudad suma una nueva zona infantil y un espacio de juegos de agua diseñado como refugio climático. El recinto contará con elementos de agua en altura y a ras de suelo que funcionarán mediante secuencias programadas y un sistema que permitirá reutilizar el agua empleada para el riego de las zonas verdes del parque. Además, incorpora pavimento drenante para mejorar la gestión del agua. La inversión asciende a 229.128 euros.

Con estas cuatro actuaciones, Rivas amplía su red de espacios de juego y ocio infantil, incorporando equipamientos repartidos entre varios barrios y combinando zonas de recreo, deporte y adaptación frente al calor, especialmente pensados para el uso cotidiano de las familias.