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Rivas estrena cuatro nuevos espacios para la infancia

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Un parque infantil con un columpio y un tobogán sobre suelo de grava ofrece espacios para los niños en Rivas. Al fondo se ve un cartel naranja, mientras que detrás de una valla de madera se divisan edificios residenciales y árboles. El cielo está parcialmente nublado.

La ciudad incorpora nuevas áreas de juego, un pumptrack y un refugio climático en La Luna y el barrio Oeste

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha abierto cuatro nuevos espacios destinados al juego infantil, el deporte al aire libre y la adaptación al calor en distintos puntos del municipio. Las nuevas instalaciones, ya disponibles para la ciudadanía, se encuentran en el Paseo de las Provincias, el entorno del Olivar de La Partija, el Parque del 8M y el barrio de La Luna, con el objetivo de ampliar la oferta de ocio para la infancia y mejorar los espacios públicos de la ciudad.

Las actuaciones combinan nuevas áreas infantiles, un circuito de pumptrack, zonas renaturalizadas y un espacio de juegos de agua concebido como refugio climático, una de las principales novedades para afrontar los episodios de altas temperaturas durante el verano. Dos de los proyectos, además, proceden de propuestas aprobadas por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos.

Más juegos infantiles en el Paseo de las Provincias

La actuación más destacada en el barrio Oeste se encuentra frente al colegio Rafael Alberti, donde el área infantil existente se ha ampliado con una tirolina, un gran conjunto multijuego, cuatro camas elásticas y un juego excavadora. Además, el recinto ha sido rediseñado para abrirse al parque, manteniendo únicamente el vallado junto a la carretera por motivos de seguridad. La inversión ha alcanzado los 134.538 euros.

También en esta zona, junto al Olivar de La Partija y el colegio Mario Benedetti, se ha recuperado una parcela de 13.500 metros cuadrados mediante una intervención de renaturalización. El nuevo espacio incorpora vegetación adaptada al clima de Rivas, caminos forestales, mobiliario urbano, una pequeña zona de juegos infantiles, cajas nido y refugios para insectos, además de sistemas de drenaje para favorecer la infiltración del agua de lluvia. Esta actuación forma parte del proyecto Renatura, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

En una zona arenosa de un parque de Rivas se alza una tirolina con un asiento circular, que ofrece nuevos espacios para que los niños jueguen y exploren, rodeada de bancos, árboles y un cielo nublado sobre sus cabezas. Al fondo se divisa otra estructura similar.
Un moderno parque infantil al aire libre, con estructuras verdes para trepar y toboganes, se encuentra sobre una superficie de arena, rodeado de árboles y vallas, creando nuevos espacios infantiles donde los niños pueden disfrutar de su infancia. Al fondo se divisan otros elementos de juego de colores vivos, que reflejan el espíritu vibrante de Rivas.
Un parque infantil con toboganes, estructuras para trepar y columpios se encuentra sobre arena: uno de los «espacios para la infancia» cuidadosamente diseñados en Rivas. Cerca hay un banco y una mesa de picnic, a la sombra de los árboles. La zona está vallada y rodeada de vegetación, perfecta para que los niños exploren estos «nuevos espacios». El cielo está nublado.
En Rivas, hay una casita para pájaros colocada en lo alto del tronco de un árbol, rodeada de densas hojas verdes y ramas. La foto está tomada desde un ángulo bajo, lo que resalta la altura y el follaje, creando nuevos espacios que despiertan la curiosidad y el asombro.
Una pista de pump track al aire libre, con marcas negras y verdes, está rodeada de árboles y modernos edificios de apartamentos, con un cielo azul y despejado al fondo, creando nuevos espacios en Rivas perfectos para los niños.

Pumptrack y refugio climático en La Luna

En el barrio de La Luna se ha inaugurado un circuito de pumptrack de unos 500 metros cuadrados pensado para bicicletas, patinetes y patines. Está dirigido especialmente a niños y niñas de entre 3 y 12 años y busca fomentar la práctica deportiva y el desarrollo del equilibrio y la coordinación. La instalación ha supuesto una inversión de 57.000 euros.

La cuarta actuación se localiza en el Parque del 8M, donde la ciudad suma una nueva zona infantil y un espacio de juegos de agua diseñado como refugio climático. El recinto contará con elementos de agua en altura y a ras de suelo que funcionarán mediante secuencias programadas y un sistema que permitirá reutilizar el agua empleada para el riego de las zonas verdes del parque. Además, incorpora pavimento drenante para mejorar la gestión del agua. La inversión asciende a 229.128 euros.

Con estas cuatro actuaciones, Rivas amplía su red de espacios de juego y ocio infantil, incorporando equipamientos repartidos entre varios barrios y combinando zonas de recreo, deporte y adaptación frente al calor, especialmente pensados para el uso cotidiano de las familias.

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