Rivas traslada las oficinas de Deportes y gana espacio para los clubes

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Rivas traslada las oficinas de Deportes y gana espacio para los clubes

La atención al público cambia de ubicación en el polideportivo Cerro del Telégrafo y libera nuevas salas para entidades deportivas.

Las oficinas de atención a la ciudadanía de la Concejalía de Deportes de Rivas-Vaciamadrid ya atienden desde un nuevo edificio situado junto al centro de patinaje del polideportivo Cerro del Telégrafo. El traslado, efectivo desde el 13 de julio, supone un cambio de apenas 100 metros respecto a la sede anterior, pero permitirá reorganizar varios espacios deportivos municipales para ampliar las instalaciones destinadas a clubes y actividades.

Las nuevas dependencias concentran los servicios de gestiones administrativas, información, reservas y consultas sobre las instalaciones deportivas municipales. El horario de atención al público se mantiene sin cambios, de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 20.00 horas.

Un edificio más amplio y accesible

Las oficinas se ubican en la planta superior del edificio polivalente construido junto al centro de patinaje. Esta segunda fase de las obras ha supuesto una inversión municipal de 371.000 euros y añade unas instalaciones de 370 metros cuadrados, alrededor de 70 metros más que las anteriores.

El nuevo espacio dispone de 25 puestos de trabajo, frente a los 21 empleados que actualmente prestan servicio, e incorpora mejoras en accesibilidad, climatización, electricidad, seguridad y un ascensor, además de una mayor entrada de luz natural gracias a sus grandes ventanales.

La planta baja del edificio ya estaba en funcionamiento desde septiembre de 2024 y alberga cuatro vestuarios para los equipos de hockey y patinaje artístico, además de un aula de formación conectada con las pistas del pabellón.

Más salas para los clubes deportivos

El traslado de las oficinas permitirá dar un nuevo uso al espacio que ocupaban desde 1992 en el edificio de la piscina climatizada del polideportivo Cerro del Telégrafo.

La antigua sede pasará a albergar una sala de mayor tamaño para el club de billar, que dejará su actual ubicación en el polideportivo Parque del Sureste. El cambio permitirá a la entidad disponer de más mesas para desarrollar su actividad.

Además, en las antiguas oficinas se habilitarán tres salas de reuniones que podrán utilizar los clubes deportivos de la ciudad para encuentros de coordinación y gestión.

También crecerá la escuela municipal de combifitness

La reorganización tendrá un efecto adicional en el polideportivo Parque del Sureste. Con el traslado del club de billar, el espacio que queda libre se destinará a ampliar la actividad de la escuela municipal de combifitness, una de las disciplinas deportivas con presencia en la programación municipal.

Con esta redistribución de instalaciones, el Ayuntamiento reorganiza varios equipamientos deportivos sin necesidad de construir nuevos espacios, mejorando tanto la atención administrativa a la ciudadanía como la disponibilidad de salas para los clubes y actividades deportivas de Rivas-Vaciamadrid.