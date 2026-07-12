Sergio Rollón conquista el Circuito de Madrid 2026

El novillero ripense se impone en la final de San Martín de Valdeiglesias un año después de superar una gravísima cogida

El novillero madrileño Sergio Rollón se proclamó vencedor del Circuito de Madrid 2026 tras imponerse en la final celebrada en la plaza de toros de San Martín de Valdeiglesias. El triunfo llega apenas un año después de la grave cogida sufrida por el diestro en la edición anterior del mismo certamen, un percance que puso en serio riesgo su vida y que convierte este título en uno de los regresos más destacados de la temporada taurina madrileña.

La final, disputada en formato de mano a mano frente a López Ortega, decidió al ganador del principal circuito de promoción de novilleros de la Comunidad de Madrid. Rollón fue el más regular durante toda la tarde y convenció tanto al público como al jurado gracias a la solidez de sus actuaciones y a su eficacia con la espada.

Un triunfo construido sobre la regularidad

El novillero madrileño mantuvo un nivel constante durante sus tres intervenciones, mostrando un toreo asentado y una mayor madurez respecto a temporadas anteriores. Su capacidad para mantener la intensidad de las faenas y resolver con acierto la suerte suprema le permitió cerrar la tarde con un balance de dos orejas y una vuelta al ruedo, suficiente para alzarse con el triunfo absoluto del circuito.

La victoria supone además la culminación de una recuperación deportiva y personal especialmente significativa. Hace doce meses, Rollón sufrió una gravísima cornada en este mismo certamen, una lesión que afectó a la arteria y a la vena femoral y que obligó a una larga rehabilitación antes de volver a los ruedos.

López Ortega deja una buena imagen

Su rival en la final, López Ortega, representante de la Escuela Taurina CITAR-Anchuelo, ofreció también una actuación destacada. El joven novillero mostró un concepto clásico y dejó pasajes de calidad durante el festejo.

Sin embargo, los errores con la espada en los primeros toros limitaron sus opciones de disputar el triunfo. Tras recibir dos ovaciones, logró resarcirse en el último tramo de la tarde, donde consiguió cortar una oreja gracias a una faena de entrega y disposición.

Tres ganaderías para una final exigente

La final reunió reses de las ganaderías de Victoriano del Río, Montealto y Zacarías Moreno, configurando un encierro variado que exigió recursos técnicos a ambos finalistas. Algunos utreros ofrecieron movilidad y transmisión, mientras que otros presentaron mayores dificultades durante la lidia.

Con esta victoria, Sergio Rollón se consolida como una de las principales promesas entre los jóvenes novilleros y suma un importante impulso a su trayectoria en la temporada 2026. El resultado también refuerza el papel del Circuito de Madrid como plataforma de promoción para los jóvenes novilleros de la región.

El Partido Popular de Rivas felicitó al joven

El triunfo de Sergio Rollón también ha tenido repercusión en el ámbito político local. El Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid felicitó públicamente al novillero a través de sus redes sociales, donde destacó su «esfuerzo, disciplina y su increíble capacidad de superación» tras la grave cornada sufrida hace un año. En su mensaje, la formación aseguró que «Rivas se siente muy orgullosa de ti. ¡A por todo lo que viene!«, trasladándole su enhorabuena por proclamarse vencedor del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid.