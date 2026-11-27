OPINIÓN

Nos están echando fuera del mapa

Artículo de opinión de la Asociación Feminista 13Rosas.

La presencia de mujeres en los órganos directivos de poder del ámbito de la empresa y la política, en los últimos años, ha retrocedido en todo el mundo teniendo relación con el aumento de la ola reaccionaria contra el feminismo y las políticas de igualdad que han dado alas a los viejos patrones de conductas e inercias reaccionarias.

Afirmaciones contrastadas, con datos, como los publicados por el diario El País —que recogen el informe anual de ONU Mujeres— confirman la regresión en muchos países, así como el hecho de que, por primera vez en su historia, la representación femenina en el Parlamento Europeo también ha descendido: del 41% de 2019 al 38,5% de 2024. En España hay una caída de diez puntos en la proporción de mujeres CEO en los últimos tres años: del 28% al 18%.

Las políticas reaccionarias de derecha y extrema derecha están en la base de este retroceso y, en nuestro país, tenemos pruebas concluyentes de ese tipo de políticas. Basta con dos muestras: la petición de Vox de la derogación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o cómo con los votos del PP y Vox, en el Ayuntamiento de Madrid, se aprobó informar, en una línea concreta, a las mujeres que solicitaban el aborto, para que abandonaran su decisión.

Las medidas y propuestas de estos partidos persiguen difuminar el valor de la mujer y, restando presencia en el ámbito de lo público, vuelven al estado de hace años en que el hombre era hegemónico.

Las mujeres no queremos ser o estar más que los hombres, solo pedimos igualdad.

En derechos, deberes y responsabilidades, pues somos el 50% de la sociedad y estamos tan preparadas como nuestros compañeros.

Este retroceso en los derechos de las mujeres, la Asociación Feminista 13Rosas lo tiene detectado en sus diferentes reuniones de trabajo y ha elaborado una serie de propuestas que eleva a todos los partidos políticos:

La mitad de la población tiene que ocupar la mitad del poder. Listas electorales paritarias que sigan reflejándose en la posterior conformación de los órganos de poder.

Listas electorales paritarias que sigan reflejándose en la posterior conformación de los órganos de poder. Las decisiones se toman en los órganos donde todas podemos estar. La política y el poder no pueden seguir dependiendo de reuniones improvisadas. Las decisiones deben tomarse en los órganos establecidos, con transparencia y con horarios que permitan conciliar.

La política y el poder no pueden seguir dependiendo de reuniones improvisadas. Las decisiones deben tomarse en los órganos establecidos, con transparencia y con horarios que permitan conciliar. Si no estamos, hay que preguntarse por qué. En debates, jornadas, órganos consultivos, actos institucionales y espacios públicos debe existir una presencia equilibrada. Porque lo que no se ve, acaba pareciendo que no existe.

En debates, jornadas, órganos consultivos, actos institucionales y espacios públicos debe existir una presencia equilibrada. Porque lo que no se ve, acaba pareciendo que no existe. Conciliar no puede seguir significando que conciliemos nosotras. Las mujeres tenemos derecho a trabajar, cuidar y tener vida. La conciliación tiene que dejar de ser un problema privado que cada familia y, demasiadas veces cada mujer, resuelve como puede. Los horarios laborales, políticos e institucionales deben ser compatibles con la vida personal y familiar.

La Asociación Feminista 13Rosas hace estas propuestas a los partidos políticos y, también, a toda la sociedad ripense para evitar que el retroceso en los derechos de las mujeres siga avanzando.

Y para ello, cada mujer y, también, cada hombre tenemos una herramienta muy poderosa y democrática como es nuestro voto. No solo es cumplir con la obligación moral de introducir una papeleta en una urna, es la obligación responsable de conocer qué partido va a gestionar nuestros derechos adquiridos, si los va a consolidar y aumentar o los va a difuminar con políticas regresivas que nos vayan echando del mapa.

El 29 de noviembre, debemos votar responsablemente porque para tener derechos no solo hay que adquirirlos, hay que estar trabajando siempre para mantenerlos.