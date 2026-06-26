Mayores de Rivas crean una asociación para vivir en casa con apoyos

La nueva entidad busca combatir la soledad y promover servicios que permitan envejecer en el propio domicilio

La ciudad de Rivas-Vaciamadrid cuenta desde ahora con una nueva organización dirigida a las personas mayores. Se trata de la Asociación Comunitaria de Mayores de Rivas “Vivir en Casa”, una iniciativa impulsada por vecinos del municipio que pretende ofrecer alternativas al ingreso en residencias mediante una red de apoyo comunitario y futuros servicios de atención que permitan a los socios permanecer en sus hogares durante más tiempo.

La entidad celebró recientemente su primera reunión constitutiva, en la que fueron elegidos Juan Manuel del Castillo como presidente, Antonio del Río como secretario y Alberto González como tesorero.

Según explican sus promotores, la asociación nace para responder a una realidad cada vez más presente entre la población sénior de Rivas: el aumento de la soledad no deseada y la falta de alternativas intermedias entre vivir sin apoyos o trasladarse a una residencia.

Una alternativa al modelo residencial

Los impulsores de “Vivir en Casa” consideran que muchas personas mayores desean seguir residiendo en sus viviendas habituales, pero necesitan acompañamiento, actividades o determinados servicios que les permitan mantener su autonomía.

La iniciativa llega en un contexto de crecimiento de la población mayor de 65 años en Rivas. Según los datos aportados por la asociación, este colectivo aumenta alrededor de un 3% cada año en la ciudad, una evolución que incrementa la demanda de recursos de atención y cuidados.

La organización señala además que la soledad, la falta de actividad social y el aislamiento pueden favorecer problemas como la depresión o una aceleración de la dependencia física en algunas personas mayores.

El siguiente paso: una cooperativa de servicios

Más allá de la creación de la asociación, el proyecto contempla desarrollar en el futuro una cooperativa de servicios vinculada a la propia entidad.

La idea es que la asociación funcione como espacio de participación comunitaria, actividades y apoyo mutuo, mientras que la cooperativa permita organizar servicios prácticos para los socios, como cuidados a domicilio, apoyo personal o sistemas de compra conjunta.

Sus promotores defienden que este modelo combinaría la vida independiente en el hogar con una estructura de apoyo organizada por los propios mayores, inspirándose en algunas fórmulas de cohousing sénior, aunque sin necesidad de abandonar la vivienda habitual.

Cómo participar

La asociación ha abierto ya el proceso para incorporar nuevos socios y personas interesadas en conocer el proyecto.

Quienes deseen recibir información o participar en la iniciativa pueden contactar con la entidad a través del correo electrónico mayoresrivas.vivirencasa@gmail.com.

La creación de esta nueva asociación amplía el tejido social de Rivas vinculado al envejecimiento activo y plantea una propuesta centrada en la permanencia en el domicilio, una cuestión que gana peso a medida que aumenta la población mayor en el municipio.