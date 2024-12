Muy de Rivas es ser referente en vivienda pública

Artículo de Yasmin Manji, concejala de Urbanismo y Vivienda, y consejera de la Empresa Municipal de la Vivienda EMV.

Una vez más, nos enfrentamos al problema de la vivienda. Lejos de ser entendida como un derecho, se ha convertido en un activo financiero más, sin normativa suficiente que permita cumplir el mandato constitucional de regular el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

En todo el Estado, el parque público de vivienda supone un 2,5% del total, frente a la media europea que está en 9,3%. Durante décadas se ha construido en suelo público, se ha gastado mucho en vivienda, pero no para crear vivienda pública en alquiler; se han desarrollado algunas políticas paliativas, pero no se ha invertido para crear un parque público suficiente que garantice el derecho a la vivienda en todo el país. Ahora, son necesarias políticas valientes que corrijan la situación actual de desconexión entre los precios de la vivienda y la economía de los hogares.

Las principales competencias en materia de vivienda son de la Comunidad de Madrid

Hay muchas causas estructurales detrás del problema de la vivienda, pero este Ayuntamiento tiene claro que la vivienda es un derecho, y que en cualquier ciudad la vivienda debería ser para las personas que habitan en ella. Es por ello que en muchos países no les dejan comprar más viviendas a los inversores. Creemos que, si de verdad se aplicara normativa que hiciera menos rentable este negocio se acabaría con el privilegio de especular con un derecho fundamental, como hacen los grandes rentistas.

Este problema que afecta a todo el país requiere de la coordinación de todas las administraciones. Pues la casi nula creación de políticas públicas en décadas anteriores nos han llevado a esta situación en la que no se puede garantizar un derecho básico como es el acceso a la vivienda. Tenemos una Ley estatal, que se podría ampliar con más medidas, aunque la competencias principales recaen en los gobiernos autonómicos. La Ley de Vivienda es una herramienta que nos puede permitir poner en marcha programas de movilización de viviendas vacías, topar los precios, elevar la fiscalidad de los pisos turísticos que porque convierten la vivienda en un activo financiero, no permitir la adquisición de vivienda en zonas tensionadas si no son para vivir. Pero estas medidas requieren voluntad política y compromiso por parte de todas las administraciones competentes.

El Ayuntamiento insiste en solicitar al Estado y a la Comunidad de Madrid que se intervengan los precios del alquiler y declaren Rivas como «zona tensionada»

Conscientes del problema a nivel local, este gobierno solicitó en septiembre declararse Zona de mercado residencial tensionado, para poder así aplicar la Ley de Vivienda. Sólo unas horas, no días, después de registrar la solicitud acompañada de un Plan de medidas específicas y su informe técnico el portavoz del gobierno regional avisaba de que sería rechazada. Desde este ayuntamiento insistimos: es necesaria la intervención de la administración del Estado y de la Comunidad de Madrid, para que cumpliendo con sus obligaciones y el artículo 47 de la CE, actúen de forma coordinada y en función de sus capacidades presupuestarias. Todos los poderes públicos debemos implicarnos, tenemos una responsabilidad y el deber de actuar para solucionar esta crisis habitacional.

Vivimos en la región más cara, existe un Plan estatal de vivienda que necesita más medidas, y además su gestión recae en el gobierno de Ayuso. El mismo que en 2020 prometió 505 viviendas en régimen de alquiler en Rivas, con el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, y a día de hoy llevan construidas 0 viviendas. Insistimos, falta voluntad política para abordar de forma global el problema de la vivienda.

Vivienda pública: la EMV va a levantar más de 400 casas de aquí a 2028

Este gobierno local, dentro de sus posibilidades, sigue trabajando y dando cumplimiento a su programa. La Empresa Municipal de la Vivienda EMV, entidad 100% pública, acaba de aprobar su Plan Estratégico 2025-2028, el cual incluye la construcción de más de 400 viviendas, además de las 83 pendientes de terminar en 2025 del Plan Vivienda Joven, poniendo así en marcha el proyecto motor ‘Vivienda pública’ de nuestra Agenda Urbana Rivas 2030. Este gobierno local es el único que está dando pasos para facilitar que las vecinas y vecinos de Rivas puedan acceder a viviendas protegidas a un precio asequible en su ciudad.

En Rivas también sufrimos el problema global de acceso a la vivienda, pero somos la ciudad con más vivienda protegida de la región y la cuarta en el país, y contamos con el parque público de alquiler más grande de la Comunidad de Madrid en términos relativos. Y esto no es casualidad, es fruto de las políticas de vivienda llevadas a cabo por este ayuntamiento con sus sucesivos gobiernos de izquierda, que ha trabajado en ello y lo va a seguir haciendo.

La vivienda es un Derecho

En este equipo de gobierno lo tenemos claro, es necesario intervenir el mercado en favor de las personas que necesitan una casa para poder vivir vidas dignas. En todo el país, el 50% de las familias que viven de alquiler están en riesgo de pobreza y exclusión, es el porcentaje más alto de la UE. El conjunto de las administraciones públicas no nos podemos permitir estos datos, estamos fallando. Rivas, es un modelo de ciudad creado desde lo colectivo, nosotros y nosotras mantenemos intacta nuestra voluntad de aumentar los planes de vivienda pública, con acceso principalmente vía alquiler, fomentando la construcción de viviendas para vivir, no para especular. Porque la vivienda es un Derecho.

Rivas 2030, una ciudad cohesionada, inclusiva, diversa y solidaria.