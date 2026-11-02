Europa Laica y la Asociación Laica de Rivas llevarán 17 medidas laicistas a los partidos

El acto será el miércoles 4 de noviembre, a las 19:00, en el salón de actos de la Casa de Asociaciones, con Juanjo Picó y Juan Ignacio Gómez

Europa Laica y la Asociación Laica de Rivas presentarán el miércoles 4 de noviembre, a las 19:00, en el salón de actos de la Casa de Asociaciones, un documento con 17 medidas laicistas que después trasladarán a los partidos políticos para que las incluyan en sus programas ante las elecciones generales del 29 de noviembre.

El acto, titulado «Medidas laicistas para las elecciones generales», contará con Juanjo Picó, miembro de Europa Laica, y Juan Ignacio Gómez, presidente de la Asociación Laica de Rivas. Se celebra a menos de un mes de los comicios, convocados por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, que se publicó en el BOE al día siguiente.

Europa Laica defiende la separación entre la Iglesia y el Estado y reclama la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El cartel de la convocatoria resume su argumentario en tres lemas: «Fin a los privilegios», «Estado laico» y «Separación Iglesia-Estado».

El documento con las 17 medidas se presentará en el acto y se remitirá después a las formaciones políticas. Las entidades organizadoras son Europa Laica, de ámbito estatal, y la Asociación Laica de Rivas, que convoca el acto en la ciudad.