Más de 3.500 personas ya se han unido en Change.org para exigir el fin de los transbordos en la Línea 9B de metro

La campaña de la plataforma Linea9sinb gana fuerza para frenar la «ruptura de servicio» que afectará a Rivas y Arganda en la futura estación de Ahijones-Berrocales.

El movimiento vecinal del Sureste de Madrid cobra cada vez más fuerza. La campaña iniciada en Change.org por el colectivo Linea9sinb supera ya las 3.500 firmas, consolidando una potente respuesta ciudadana contra las previsiones de transporte fijadas para 2029. La movilización busca evitar que la futura infraestructura entre Puerta de Arganda y Rivas suponga un nuevo freno a la movilidad de los residentes de Rivas y Arganda del Rey.

El detonante: una nueva parada que desplaza el transbordo

En la actualidad, los usuarios de la Línea 9B de Metro deben realizar un transbordo obligatorio en Puerta de Arganda para conectar con la red principal. Aunque la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid planea poner en marcha a finales de década una estación intermedia para atender a los nuevos desarrollos urbanísticos de Los Ahijones y Los Berrocales, la solución propuesta ha desatado el rechazo social.

Lejos de erradicar las trabas actuales, el plan prevé trasladar la llamada «ruptura de servicio» a la nueva estación de Ahijones-Berrocales. Mientras los habitantes de estos nuevos sectores residenciales contarán con trazado directo a la capital, los vecinos de Rivas, Arganda y el resto del Sureste mantendrán la obligación de cambiar de tren, perdiendo además la conexión directa con la red de Cercanías Renfe en Puerta de Arganda y aumentando la duración de sus trayectos.

Las exigencias de la plataforma social

Con el respaldo masivo acumulado en Change.org, la plataforma Linea9sinb resume sus peticiones al Consorcio Regional de Transportes y a la Comunidad de Madrid en cinco compromisos clave: el fin definitivo de todos los transbordos para lograr una conexión continua en la Línea 9, la reducción de los tiempos de espera mediante un incremento sustancial en las frecuencias de paso, la ampliación de capacidad a través de más trenes en circulación con mayor número de vagones, la igualdad tarifaria sin sobrecostes ni penalizaciones por tramo, y una cobertura integral que garantice la conectividad en la totalidad de las paradas.

Reivindicación de un trato justo para el Sureste

La suma de apoyos evidencia la determinación de la comarca por dejar de ser tratada como una zona de segunda categoría en materia de movilidad. Los promotores de la iniciativa llaman a seguir impulsando la recogida de firmas para obligar a las instituciones autonómicas a rectificar el proyecto antes de que se ejecute la obra, garantizando un suburbano directo, moderno y equitativo para todos los municipios del Sureste madrileño.