Ludwing van Beethoven y Van Gogh

El historia de Beethoven

La influencia del músico, compositor alemán, y pianista, considerado como uno de los grandes genios de la música llegan hasta nuestros días. Beethoven fue un gran innovador de la misma y autor de grandes piezas musicales.

Es de gran importancia poder mencionar que el músico componía sorprendentemente pronto, aunque procedía de familia de músicos, el talento de Beethoven era inconmensurable.

Beethoven a la hora de componer sus grandes piezas estuvo melódicamente influido por Amadeus Mozart y Josep Hayden.

Si bien es de destacar la relación de admiración entre Beethoven y Mozart, ya que el primero compuso muchas de las piezas para Mozart como “tres cuartetos para piano” ante los cuales Mozart ante tal maravilla por su capacidad interpretativa y armónica accede a que componga para él.

Piezas musicales para la historia

Esta gran calidad artística, musical e interpretativa de Beethoven se ven reflejadas en grandes obras, que son, sin duda alguna relevantes y notables, aunque quizás menos populares, y en ellas destacan “el concierto para piano Emperador”, “la Sonata Patética”, “El concierto para Violín en re mayor”.

Un punto a resaltar es la composición “Sonata de Claro de luna “, popularmente conocida, sorprende esta pieza por ser una quasi fantasía, donde Beethoven evoca la tristeza, la luz de la luna, así como un lamento (lamentum) a través de un sonido envolvente, como de un arpa, reflejándose en el agua mientras descansa en un lago, los cisnes susurran como fantasmas y el bosque se separa, se eleva mientras entona misteriosamente un clamor de un amor anhelado y solitario de ese bosque.

La sordera no impidió a Beethoven seguir componiendo

El encanto melodioso de Beethoven se refleja en una profundidad melódica, conectada con sus grandes dotes interpretativas y a la hora de crear música que, posteriormente influirá en otros grandes compositores dispar a la del músico, que crea un nuevo método y de innovación musical al de sus predecesores.

Un punto de inflexión lo marcará la enfermedad sobrevenida del compositor, en que poco a poco llegó a quedarse sordo. Ello no le impido componer, crear música, pues la escuchaba dentro de sí, llegando a idear grandes obras maestras, entre ellas, la extraordinaria sinfonía nº9, a la que cabe hacer mención especial.

La sinfonía nº 9 es compleja y variada, con gran instrumental, con una riqueza tonal impresionante y varias voces, desde las corales, soprano, contralto, tenor, coral, que aportan una gran riqueza emocional y musical. En el aspecto innovador, Beethoven introduce la celebración de la vida, de la alegría y de instrumentos de cuerda que en anteriores composiciones no estaban presentes.

Conclusiones

La gran obra de Beethoven pasa a ser legado, marcando un antes y un después en todos los ámbitos, pues es capaz de transmitir el sufrimiento, la alegría, la tristeza, y evocar aspectos no conocidos por otros anteriores compositores tan brillantes como Amadeus Mozart.

La historia de Van Gogh

Van Gogh, gran genio de la pintura del impresionismo con una gran capacidad para el arte y la composición artística llegando incluso a crear un nuevo estilo pictórico.

No tuvo una infancia fácil, no quería nadie las obras elaboradas por el artista, y a éste lo marcan de por vida. En un primer momento, trasladan a Van Gogh a Bruselas, ciudad a la que dedica una buena parte de sus retratos reflejando su carácter proletario en las fechas 1886.

Más adelante le acompañaba su hermano Theo, que lo cuidaba, ya que el marcado carácter de Vicent Van Gogh hacia muy difícil la relación con su hermano.

Le marcaría a Van Gogh, en las escuelas en las que se inscribió el impresionismo que más tarde iba marcado y reflejando en sus obras, es decir, a través de un nuevo movimiento artístico. En Provenza refleja escenas rurales, asimismo como otras pinturas más estridentes y sintéticas, lo que haría es cambiar su impresionismo artístico .

Van Gogh fue un incomprendido en su época y su reconocimiento llegó con él ya muerto

Van Gogh, intentaba vender sus obras a través de galerías de arte, pero Theo tenía que encargarse del cuidado de su hermano ya que prontamente sobrevino una enfermedad que cambió a Van Gogh. En primer lugar, sería la epilepsia, más adelante seria una esquizofrenia y poco a poco iba cambiándole el carácter, ya que su arte no estaba reconocido en ninguna galería. Llegaría a pintar paisajes, escenas, autorretratos. Van Gogh también acabó algo sordo tras un episodio de una enfermedad y hay diversas teorías sobre que la manera en que no querían sus obras, los episodios de la enfermedad con los que lidiaba, sumado a su carácter depresivo, acabó en el camino con muchas críticas y no entendiendo sus piezas y, según muchas teorías, “pegándose un tiro“ y tras un ataque epiléptico se arrancó la oreja.

Como se puede apreciar, ambos son genios del arte, cada uno en sus facetas, musical y artística.

Las obras sobreviven al genio: Van Gogh y Beethoven

Entre ellos, ambos padecían una cualidad irrepetible de poder componer y realizar obras artísticas con naturalidad aunque en el camino encontraron varias piedras en el camino, siendo las piezas cumbres de Van Gogh, “noche estrellada “, “almendros en flor “ , “ Lirios” , “ Girasoles”, “ Trigal con cuervos” , entre otros. Al igual que con Beethoven con sus obras culmen “Sinfonía nº 7, “Sinfonía nº9, Sinfonía nº5 , “ Claro de Luna”.

Ambos marcados por la enfermedad, en el caso de Beethoven por la sordera, pero en ningún caso le impedía componer, y para Van Gogh también pero más era por la epilepsia y esquizofrenia que en su contexto histórico no tenía tratamiento médico y acabaría en un hospital psiquiátrico siendo esto último totalmente independiente.

Conclusiones

Van Gogh y sus obras ha dejado paso a una gran técnica pictórica, el impresionismo, diferente de otros autores que demuestran una belleza inconmensurable con gran respeto hacia el color, pasando desde la acuarela hasta el óleo, como “café nocturno”, marcando el simbolismo con el impresionismo

En lo que se refiere a Van Gogh sus vigorosas pinceladas hacían que los objetos representados en ellas parecieran dotados de movimiento, como animados por intensas emociones. Su paleta de pintor se fue llenando de colores vivos, y en ella mezcló el verde con el rojo, el azul con el naranja, el violeta con el amarillo. Su colorido guardaba poca relación con la realidad, pero, era su creación. No fue un pintor reconocido en vida. Sin embargo, alcanzó gran reconocimiento a partir, sobre todo, de la exposición retrospectiva de 1891 en el Salón de los Artistas Independientes.

Por tanto, ambos artistas encontraron el reconocimiento ya post-mortem, dejando grandes legados, por una parte, la música, y por otro la labor tan creativa de Vicent Van Gogh que trabajó con gran pasión durante sus largos treinta años y principalmente en el reconocimiento que obtuvo en el Salón de Artistas Independiente.