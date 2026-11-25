El Micro Abierto regresa a la Marcos Ana tras el luto de octubre

Después de la cancelación de la cita del mes pasado en señal de duelo por los accidentes ferroviarios de Toledo, este encuentro sonoro retoma su actividad el 26 de noviembre poniendo el foco en los derechos de la infancia y la lucha contra las violencias machistas.

La escena cultural de Rivas recupera el pulso con una cita muy esperada por los vecinos y creadores locales. El próximo 26 de noviembre, a las 20:30 horas, el Centro Cultural García Lorca acogerá finalmente una nueva entrega del programa sonoro Micro Abierto. Esta convocatoria supone el regreso oficial de la iniciativa tras la obligada suspensión de la edición del mes pasado, cuando el municipio decretó luto oficial en solidaridad y respeto por las víctimas de los trágicos accidentes de trenes ocurridos en Toledo.

Un reencuentro ciudadano para cantar, contar y compartir talento

Con las emociones todavía presentes y el deseo de volver a hacer comunidad a través de la expresión artística, Micro Abierto retoma su esencia participativa y cercana. El formato invita a cualquier persona —desde músicos y poetas hasta narradores orales o aficionados a las artes escénicas— a subirse al escenario en un entorno familiar, libre de las barreras de los circuitos comerciales tradicionales. Para acompañar las actuaciones y fomentar una atmósfera distendida, el evento dispondrá nuevamente de servicio de barra, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de disfrutar de una consumición mientras respaldan el talento de proximidad en una velada lúdica y acogedora.

Compromiso social: infancia y rechazo a las violencias machistas

La sesión de noviembre no solo marca la vuelta de la música y la palabra en directo al centro cultural, sino que llega cargada de simbolismo y reivindicación. La programación de este mes se vincula estrechamente con dos jornadas clave en el calendario internacional de los derechos humanos. Por un lado, se suma a la defensa y protección de los menores en sintonía con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, conmemorado cada 20 de noviembre, dedicando un espacio de visibilidad al bienestar y la voz de niños y niñas. Por otro lado, la cita cultural se convierte en un altavoz colectivo de sensibilización y repulsa frente a las violencias de género, enmarcándose en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tiene lugar el 25 de noviembre.

Horarios e inscripciones para subir al escenario

Quienes deseen dar el paso y formar parte activa del cartel de esta edición tan especial no necesitan realizar trámites previos por internet, pero deberán acudir con tiempo suficiente para asegurar su turno sobre las tablas. El proceso de inscripción se abrirá de forma presencial a las 20:00 horas en el propio Centro Cultural García Lorca, exactamente media hora antes de que arranquen de manera oficial las actuaciones a las 20:30 horas.

Tras el parón forzoso de octubre por el duelo compartido con Toledo, Rivas vuelve a encender los focos de su escenario más participativo, demostrando que la cultura local sigue siendo un refugio imprescindible para el encuentro ciudadano, la memoria y la reivindicación social.