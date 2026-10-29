Los menores de 12 y 13 años ya pueden acceder a las ventajas y descuentos del Carné Joven en Madrid

La Comunidad de Madrid amplía el rango de edad de esta iniciativa para que los más jóvenes disfruten de beneficios en ocio, cultura, formación y salud de forma gratuita.

El abanico de oportunidades y descuentos que ofrece el Carné Joven de Madrid se abre ahora a una nueva generación. El Gobierno regional ha formalizado la reducción de la edad mínima de acceso a los 12 años, una medida que permite a los adolescentes de 12 y 13 años incorporarse a un programa que hasta la fecha estaba reservado a franjas de edad superiores. Esta modificación busca incentivar el acceso temprano a actividades culturales, formativas y saludables sin que suponga un coste para las familias, ya que la expedición del título sigue siendo totalmente gratuita.

Fuentes del Ejecutivo autonómico destacan la relevancia de este paso dentro de sus políticas de apoyo a la juventud. «Queremos que los jóvenes madrileños empiecen a disfrutar de un ocio saludable y enriquecedor desde una edad más temprana. Ampliar la cobertura del Carné Joven a los 12 y 13 años responde a la demanda de las familias que buscaban alternativas accesibles de entretenimiento, cultura y salud para sus hijos», señalan desde la administración regional.

Un abanico integral de beneficios para la vida diaria

Los nuevos usuarios que se incorporen al sistema tendrán acceso a los mismos convenios de colaboración y ventajas de los que ya gozan los titulares de mayor edad. La oferta abarca múltiples sectores estratégicos para el desarrollo y el entretenimiento juvenil. En el ámbito cultural y recreativo, destacan las reducciones de tarifa en salas de cine como Cinesa o Kinepolis, así como en grandes recintos de ocio entre los que se encuentran el Parque de Atracciones de Madrid, el Zoo Aquarium, Parque Warner o Port Aventura.

La propuesta se completa con facilidades para asistir a representaciones teatrales y grandes musicales madrileños como El Rey León o Wicked. Asimismo, la oferta cubre aspectos vinculados al bienestar y la salud mediante acuerdos con cadenas de restauración, clínicas odontológicas como Vitaldent y centros ópticos como General Óptica. En materia deportiva y estival, los beneficiarios cuentan con acceso gratuito a la campaña de piscinas de verano de la Comunidad de Madrid, tarifas reducidas en albergues juveniles y descuentos en academias de idiomas, baile, danza y arte dramático.

Canales de solicitud y documentación requerida

Para formalizar la petición, los aspirantes deben cumplir el requisito de tener 12 o 13 años cumplidos en el momento del trámite y contar con residencia oficial en la Comunidad de Madrid mediante declaración responsable. Al tratarse de menores de 14 años, el procedimiento requiere la intervención directa de los progenitores o tutores legales.

«El proceso se ha diseñado para ofrecer máxima seguridad jurídica a las familias y, al mismo tiempo, dar facilidades operativas tanto de forma presencial como a través de la vía telemática», explican los responsables del programa.

Existen dos alternativas para gestionar la solicitud:

Modalidad presencial con entrega inmediata

El padre, madre o tutor legal puede acudir personalmente a realizar el trámite en la Oficina Joven de Moncloa, en la Oficina Joven de Salamanca (calle Díaz Porlier) o en cualquiera de los puntos de emisión autorizados en la región. En esta modalidad, el carné se entrega en el acto. Es necesario aportar el formulario oficial cumplimentado y firmado por ambos progenitores, el documento de identificación original del menor (DNI, pasaporte o tarjeta de residencia) y la acreditación de la tutoría legal correspondiente.

Tramitación digital a través de la sede electrónica

Quienes prefieran la vía telemática pueden solicitar la versión digital del carné accediendo a la Cuenta Digital de la Comunidad de Madrid. El tutor debe autenticarse mediante sistemas oficiales de identificación electrónica como Cl@ve o IDentifica. Debido a la gran demanda inicial, la revisión del expediente puede demorarse unos días. Una vez completado el análisis de la documentación, el Carné Joven digital se envía directamente a la dirección de correo electrónico facilitada durante el registro.