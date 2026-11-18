Taller de jardinería de bajo riego en el Chico Mendes

El centro medioambiental Chico Mendes organiza un taller gratuito de jardinería de bajo riego en dos sesiones, los sábados 21 y 28 de noviembre, dentro de la XXVI Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. La inscripción se hace por correo electrónico, escribiendo a eduambiental@rivasciudad.es.

La propuesta busca acercar un modelo de cuidado de jardines que desafía a la sequía: una gestión eficiente del agua, más biodiversidad y una mejor adaptación al suelo y al clima de cada zona, según la convocatoria municipal.

El taller repasa las dificultades y las estrategias para crear un jardín de bajo riego, las técnicas de preparación del suelo, la selección de especies, la plantación, el acolchado y el uso eficiente del riego.

El enfoque no es solo técnico. La convocatoria busca que, «a través del descubrimiento y del disfrute», se impulse otra manera de entender la jardinería: el agua como recurso limitado y el suelo como punto de partida de cualquier decisión sobre lo que se planta.

Teoría el día 21, práctica el 28

La primera jornada, el sábado 21 de noviembre, es teórica; la segunda, el sábado 28, es práctica. El Chico Mendes es el centro de recursos ambientales del Ayuntamiento y el lugar donde se imparten a lo largo del año los cursos de educación ambiental, como el curso gratuito que el municipio ofreció en junio.

La actividad se enmarca en la XXVI Semana de la Ciencia, la cita anual de divulgación científica de la Comunidad de Madrid, en la que Rivas participa un año más con una propuesta práctica sobre jardinería eficiente.

Cómo apuntarse

El taller es gratuito, pero exige inscripción previa. Basta con escribir a eduambiental@rivasciudad.es e indicar el nombre de quienes participen, sus edades y un teléfono de contacto, según detalla la nota del Ayuntamiento.

El centro medioambiental Chico Mendes organiza un taller gratuito de jardinería de bajo riego en dos sesiones, los sábados 21 y 28 de noviembre, dentro de la XXVI Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. La inscripción se hace por correo electrónico, escribiendo a eduambiental@rivasciudad.es.