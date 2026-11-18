El cine social toma la Sala Covibar con el estreno del documental Blanco roto

Un retrato plural sobre identidad, diversidad y racismo cotidiano que culminará con un coloquio junto al equipo realizador. Jueves 19 de noviembre a las 19:00 horas.

La oferta cinematográfica de Rivas reserva periódicamente un espacio relevante para aquellas propuestas que van más allá del entretenimiento comercial. En esta línea de compromiso con la reflexión social y el diálogo comunitario, la Sala Covibar acoge la proyección de Blanco roto, un trabajo documental centrado en explorar la identidad, la diversidad y la realidad cotidiana de las personas negras en España. La cita está programada para el próximo jueves 19 de noviembre a las 19:00 horas y la entrada será gratuita hasta completar el aforo disponible.

Una narrativa propia desde la experiencia directa

Este proyecto audiovisual marca el debut en las labores de producción y dirección del actor Armando Buika, quien ha codirigido la cinta junto a Rubén Salazar y Teresa Arilla. La propuesta surge del firme propósito de construir una narrativa en primera persona, permitiendo que sean las propias personas afrodescendientes quienes relaten sus vivencias sin intermediarios.

El Museo Nacional de Antropología articula el escenario donde se desarrollan doce testimonios personales. A través de estas historias, la producción visibiliza situaciones que con frecuencia pasan inadvertidas para el conjunto de la sociedad, pero que condicionan el día a día de muchas personas. El documental aborda desde los sesgos e intervenciones racistas experimentados durante la infancia hasta los obstáculos específicos que dificultan el acceso a determinadas metas profesionales.

Referentes culturales unidos frente a los prejuicios

Entre los participantes figuran perfiles reconocidos en diversos ámbitos de la cultura, la comunicación y el activismo. Las actrices y actores Vicenta N’Dongo y Malcolm Treviño-Sitté aportan la visión del sector de la interpretación, mientras que la periodista Francine Gálvez traslada la perspectiva de los medios de comunicación. El cuadro de testimonios se completa con las aportaciones del filólogo y poeta Justo Bolekia y la especialista en derechos humanos Isabelle Mamadou. Estas distintas trayectorias profesionales contribuyen de manera directa a desmontar estereotipos y a reivindicar un espacio público plural y equitativo.

Debate y reflexión en un encuentro con los creadores

Tras el visionado del largometraje, la sesión dará paso a un coloquio abierto con la presencia de integrantes del equipo del documental. Este encuentro posterior busca fomentar la participación del público, ofreciendo una oportunidad para profundizar en las cuestiones expuestas en la pantalla, intercambiar impresiones y generar un debate constructivo sobre los retos actuales de la inclusión y la representatividad.