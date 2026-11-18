Rivas acaricia el título nacional en un vibrante Campeonato de España de Frontenis 30 Metros

El Club Frontenis Rivas «A» logra un histórico subcampeonato en la 1ª División masculina disputada en el Club Cordillera de Murcia, consolidando al municipio en la élite de la pelota rápida.

El deporte ripense vuelve a estar de enhorabuena tras la destacada actuación del equipo Rivas «A» en el Campeonato de España “Iberdrola” de Clubes Frontón 30 metros de Frontenis PRE de Pelota Lenta. La expedición de nuestro municipio completó un torneo brillante que culminó con un valiosísimo segundo puesto en la 1ª División masculina. Este subcampeonato no solo aporta un nuevo éxito al palmarés local, sino que reafirma el talento, el esfuerzo y la sólida trayectoria de los pelotaris de Rivas en el panorama estatal.

La cita, celebrada en las instalaciones del Club Cordillera de Murcia, concluyó tras varias jornadas de competición exigente y un nivel deportivo sobresaliente. En la categoría de 1ª División, el conjunto de Rivas rozó la victoria absoluta tras completar una fase final impecable, cediendo únicamente en un igualado encuentro decisivo ante los anfitriones del Cordillera “D”, quienes finalmente se proclamaron campeones de la categoría.

Máximo nivel técnico y reparto de títulos nacionales

Las pistas murcianas albergaron partidos de enorme nivel técnico, caracterizados por la máxima intensidad táctica y la emoción en cada tanto. Además del brillante papel desempeñado por la representación de Rivas, la máxima categoría del torneo, la División de Honor masculina, coronó al conjunto de Incusa Silla “A” tras imponerse en la final a Soria “B”. Por su parte, en el cuadro femenino, las jugadoras del Río Águeda “A” conquistaron el título nacional por delante del Logroño “A”, mientras que en la 2ª División masculina el triunfo final fue para Zaragoza “B”, seguido de Móstoles “D” en la segunda posición.

Éxito organizativo en Murcia y mirada al futuro

El desarrollo del evento contó con una notable acogida por parte del público y una impecable labor organizativa por parte del Club Cordillera. La entidad anfitriona destacó por su hospitalidad y por garantizar las condiciones idóneas para el desarrollo de esta fase final, contribuyendo al éxito global de una de las citas más importantes del calendario de la pelota.

Con este destacado subcampeonato de España, el frontenis ripense demuestra de nuevo su capacidad para competir de tú a tú con los mejores clubes del país. Este resultado sitúa a Rivas en un lugar de privilegio dentro de la disciplina y supone un impulso decisivo de cara a los próximos compromisos oficiales de la temporada.