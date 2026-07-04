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Los embalses españoles están al 78,4% de su capacidad

Una presa de hormigón, típica de embalses Comunidad de Madrid, salva un río con bajo nivel de agua, dejando al descubierto unas orillas secas y rocosas. Árboles y verdes colinas rodean la zona bajo un cielo azul con ligeras nubes.

El Ministerio para la Transición Ecológica actualizó esta semana los datos sobre el estado de las cuencas

La reserva hídrica española está al 78,4% de su capacidad total y los embalses almacenan actualmente 43.955 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, según datos del pasado martes.

Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) , todas las cuencas se encuentran por encima del 50% de su capacidad. Las últimas precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente atlántica y han sido escasas en la vertiente mediterránea. Mientras que la máxima acumulación se ha producido en San Sebastián con 39,9 mm (39,9 l/m²).

Los embalses españoles almacenan en la actualidad 43.955 hectómetros cúbicos de agua, lo que sitúa la reserva hídrica española al 78,4% de su capacidad.

Los niveles más altos de agua en la actualidad corresponden a las cuencas internas de Cataluña al 91,3% y País Vasco (85,7%); las cuencas internas del Cantábrico Oriental se sitúan al 80,8% y en el Cantábrico Occidental están al 83,7%; la cuenca del Guadalete-Barbate al 84,7%, en el Duero se sitúa en el 83%; Guadalquivir al 82,6%; Tinto, Odiel y Piedras al 81,7%, Guadiana al 81,2% y la cuenca del Ebro, al 80,9%.

En el Miño-Sil superan el 79%, mientras que la cuenca mediterránea andaluza está al 74,4%, Tajo al 72,4% y en Galicia Costa la reserva se sitúa en el 69,3%. Por detrás se sitúan el Júcar al 64,2% y el Segura al 58,5%.

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