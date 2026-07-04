Los embalses españoles están al 78,4% de su capacidad

El Ministerio para la Transición Ecológica actualizó esta semana los datos sobre el estado de las cuencas

La reserva hídrica española está al 78,4% de su capacidad total y los embalses almacenan actualmente 43.955 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, según datos del pasado martes.

Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) , todas las cuencas se encuentran por encima del 50% de su capacidad. Las últimas precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente atlántica y han sido escasas en la vertiente mediterránea. Mientras que la máxima acumulación se ha producido en San Sebastián con 39,9 mm (39,9 l/m²).

Los embalses españoles almacenan en la actualidad 43.955 hectómetros cúbicos de agua, lo que sitúa la reserva hídrica española al 78,4% de su capacidad.

Los niveles más altos de agua en la actualidad corresponden a las cuencas internas de Cataluña al 91,3% y País Vasco (85,7%); las cuencas internas del Cantábrico Oriental se sitúan al 80,8% y en el Cantábrico Occidental están al 83,7%; la cuenca del Guadalete-Barbate al 84,7%, en el Duero se sitúa en el 83%; Guadalquivir al 82,6%; Tinto, Odiel y Piedras al 81,7%, Guadiana al 81,2% y la cuenca del Ebro, al 80,9%.

En el Miño-Sil superan el 79%, mientras que la cuenca mediterránea andaluza está al 74,4%, Tajo al 72,4% y en Galicia Costa la reserva se sitúa en el 69,3%. Por detrás se sitúan el Júcar al 64,2% y el Segura al 58,5%.