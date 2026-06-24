Los bancos adaptados para personas mayores son la propuesta de Ciudad más votada en los presupuestos participativos

Son otras cuatro las propuestas ganadoras en la categoría de Ciudad.

282 personas han votado la propuesta de bancos adaptados para personas mayores en los principales parques y en las inmediaciones de los Centros que son mayoritariamente utilizados por las personas mayores (El Parque, Felipe II y Che Guevara). Esta ha sido la propuesta más votada en la categoría de Ciudad en los presupuestos participativos. El importe estimado es de 150.000 € de los 256.000 € máximos para la ciudad.

Cuatro propuestas más resultan ganadoras: “Actividades de la juventud” (6.000 € con 266 votos), “Rutas para conocer Madrid” (5.000 € con 160 votos), “Talleres de gestión emocional en los Centros de Mayores” (5.000 € con 151 votos) y “Pin pon” (35.000 € con 138 votos).

En el barrio Este ha resultado ganadora una única propuesta, dado que implica los 150.000 € destinados al barrio. Se trata de una tirolina en la zona de Rivas Futura. Este propuesta, la más apoyada de todo el proceso, ha recibido 289 votos.

Las tres propuestas ganadoras del barrio Centro tienen relación con la seguridad ciudadana. Se trata de “Iluminación de los pasos peatonales” (284 votos y 15.800 €), “Aceras más seguras y amplias en Avda. Ramón y Cajal” (97 votos y 65.000 €) e “Iluminación paseos vecinales” (87 votos y 65.500 €).

Por último, 5 han sido las propuestas en el barrio Centro que superan el porcentaje de voto requerido (5 % de los emitidos): “Espacios para adolescentes y jóvenes” (158 votos y 60.000 €), “Ampliación número de anclajes y bicicletas en el puesto de Bicinrivas más cercano al IES Las Lagunas” (146 votos y 20.000 €), “Iluminación parque frente Hipatia” (129 votos y 36.515 €), “Colocar semáforo de pulsación para peatones” (votos 111 y 32.000 €) y “Decoración con grafitis de los tubos del parque 28 de junio” (59 votos y 5.000 €).

Más de mil personas han votado este año las propuestas de los presupuestos participativos

En la votación de los procesos participativos en 2026 han participado 1.450 personas. El 63 % se encuentra entre los 36 y los 50 años. Por género, las mujeres fueron mayoría: el 57 % de las participantes.

La participación ha descendido respecto a los últimos años. Entre 2021 y 2025, ésta superó las 2.000 vecinas participantes. En 2020 participó un número de personas menor a este año, 1.111 personas.