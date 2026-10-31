Las portavoces del PP y VOX en Rivas, en las listas del Congreso

Novo y Palacios forman parte de las candidaturas de sus partidos para las elecciones generales.

La derecha ripense tendrá representación en las candidaturas al Congreso de los Diputados por Madrid. Las portavoces municipales Janette Novo Castillo, del Partido Popular (PP), y Eliana Palacios Albornoz, de Vox, figuran en las listas de sus respectivas formaciones para las elecciones generales. El PP local ha anunciado por redes sociales que Novo ha sido designada por Alberto Núñez Feijóo.

Novo ocupa el puesto número 26 de la candidatura del PP, mientras que Palacios figura en el número 30 de la lista de Vox, según las candidaturas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Novo, que compaginó su actividad local con un escaño en la Asamblea de Madrid entre 2021 y 2023, forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del PP desde 2025. Palacios, por su parte, fue portavox del VOX en la junta de distrito de Villa de Vallecas antes de ocupar el primer puesto en las listas electorales de Rivas.

Ambas ocupan puestos en las listas que quedan fuera de los puestos considerados «de salida», es decir, con opciones a resultar electas.

Además, el edil popular Jesús Martínez Caballero es el suplente nº5 al Congreso de los Diputados en la lista del Partido Popular.