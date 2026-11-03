Las agresiones machistas en la región madrileña superan la media nacional

La actividad judicial en la autonomía refleja una tasa de 23,8 víctimas por cada 10.000 mujeres entre abril y junio, con mayor presencia de la violencia vicaria.

La realidad de la violencia machista en la región madrileña muestra datos superiores al del panorama estatal. Con una tasa de 23,8 víctimas por cada 10.000 mujeres, la Comunidad de Madrid se sitúa sensiblemente por encima del promedio nacional, fijado en 20 afectadas por cada 10.000 habitantes. Este indicador convierte a Madrid en el tercer territorio con mayor tasa de incidencia en el país, únicamente por detrás de las Islas Baleares y la Comunitat Valenciana. Esta cifra evidencia la magnitud de un problema público de primera orden que exige un seguimiento minucioso y la optimización continua de los recursos de protección, prevención y asistencia judicial a nivel autonómico.

Impacto en los entornos familiares y dimensión de la violencia vicaria

El perfil de las personas afectadas por estas dinámicas violentas refleja un impacto profundo dentro de los hogares de la región. La mitad de las mujeres que han acudido a los órganos judiciales madrileños tiene nacionalidad española, lo que demuestra un alcance transversal en la sociedad. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes de los últimos datos es el incremento drástico en la afectación de los menores a cargo de las mujeres agredidas, cuyo número se ha triplicado en comparación con periodos anteriores. Esta exposición continuada a las agresiones ejercidas por parejas o exparejas constituye una forma directa de violencia vicaria que, además de haber provocado desenlaces mortales en los casos más extremos, genera secuelas graves en cualquier menor que convive en un entorno de maltrato.

Balance de la actividad judicial y datos de atención en el periodo trimestral

La respuesta de los tribunales refleja este incremento a través del informe trimestral elaborado por el órgano de gobierno de los jueces. Durante el segundo trimestre del año, entre los meses de abril y junio, las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid contabilizaron un total de 9.900 denuncias, lo que supone un aumento cercano al 25 % respecto al mismo intervalo del año anterior. Paralelamente, el volumen de mujeres que recibieron asistencia y atención especializada superó las 8.800 personas, experimentando un ascenso del 26 %. En el ámbito de las medidas de protección, los tribunales tramitaron 1.636 solicitudes de órdenes de amparo, lo que representa un aumento del 7 %, y concedieron finalmente 772 de ellas, firmando un incremento del 11 % en la adopción de medidas cautelares para garantizar la seguridad de las víctimas.