Laboratorio de pruebas genéticas: cómo funcionan los análisis de ADN y para qué sirven

Los avances en genética han transformado la forma de estudiar determinadas enfermedades y comprender la información que contiene nuestro organismo. Actualmente, un laboratorio de pruebas genéticas puede analizar muestras biológicas para identificar alteraciones en el ADN, estudiar posibles enfermedades hereditarias o realizar pruebas de parentesco. Estos análisis tienen aplicaciones tanto en el ámbito sanitario como en el forense y permiten obtener información relevante para diferentes situaciones.

¿Qué es un laboratorio de pruebas genéticas?

Un laboratorio especializado en genética realiza análisis del material genético presente en las células humanas. A través de diferentes técnicas de biología molecular, los profesionales pueden identificar variantes genéticas relacionadas con determinadas patologías, estudiar vínculos biológicos o analizar características del ADN.

Para desarrollar estos estudios se emplean tecnologías como la secuenciación masiva (NGS), la secuenciación Sanger o la técnica MLPA, entre otras. La elección depende del objetivo del análisis, de la enfermedad que se pretende investigar y de las características de la muestra.

La especialización del equipo profesional y la disponibilidad de tecnología adecuada son aspectos fundamentales para garantizar la calidad de los procedimientos y la interpretación de los resultados.

Principales aplicaciones de las pruebas genéticas

Las pruebas de ADN tienen numerosas aplicaciones. Una de las más relevantes es el diagnóstico de enfermedades hereditarias, especialmente cuando existen antecedentes familiares o síntomas que pueden estar relacionados con alteraciones genéticas.

En este ámbito, los estudios pueden centrarse en un gen concreto, analizar varios genes simultáneamente o recurrir a paneles genéticos y estudios de exoma. Estas herramientas resultan especialmente útiles en la investigación de enfermedades poco frecuentes.

Otra aplicación importante es el diagnóstico genético prenatal. Determinados estudios permiten analizar el material genético fetal para investigar posibles anomalías durante el embarazo, siempre siguiendo las indicaciones y criterios de los profesionales sanitarios.

También destacan las pruebas de paternidad y parentesco, que permiten estudiar relaciones biológicas mediante la comparación de perfiles genéticos. Dependiendo de su finalidad y de cómo se realicen, pueden tener carácter informativo o aportar pruebas utilizables en procedimientos judiciales.

Por último, los análisis de ancestralidad permiten estudiar determinados marcadores del ADN para obtener información sobre el origen biogeográfico y los linajes familiares.

La importancia de elegir un laboratorio especializado

No todos los análisis genéticos persiguen los mismos objetivos ni requieren las mismas técnicas. Por eso, antes de realizar una prueba es importante conocer qué información puede proporcionar, qué tipo de muestra necesita y cuáles son sus limitaciones.

La experiencia del personal, los procedimientos de calidad y la acreditación de las pruebas incluidas en el alcance correspondiente son factores que conviene tener en cuenta.

En España existen centros especializados que trabajan tanto con profesionales sanitarios como con particulares. Entre ellos se encuentra LabGenetics, laboratorio de genética clínica con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid), especializado en diagnóstico genético y genética forense.

La elección de la prueba adecuada debe realizarse teniendo en cuenta cada caso y, cuando se trate de estudios relacionados con la salud, con el asesoramiento de los profesionales sanitarios correspondientes.

LabGenetics

Teléfono: 916 592 298

San Sebastián de los Reyes (Madrid)