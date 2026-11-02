La TDT se reorganiza en España en noviembre: así debes resintonizar tu televisor

La llegada de la ultra alta definición exige una búsqueda automática en tu televisor: te guiamos paso a paso sin necesidad de antenistas ni nuevos aparatos.

La Televisión Digital Terrestre en España se encamina hacia uno de sus movimientos estratégicos más significativos para dar la bienvenida definitiva a la ultra alta definición. A comienzos de noviembre, el mapa de frecuencias sufrirá una reestructuración profunda impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esta evolución tecnológica adopta el estándar DVB-T2 con el objetivo central de dar cabida a las nuevas emisiones en 4K, lo que se traducirá en un salto de calidad notable en la imagen y el sonido de las emisiones abiertas.

A pesar de la trascendencia de este despliegue tecnológico, la tranquilidad para los hogares es absoluta. Este ajuste no requiere desembolsar dinero en equipos ni contratar a un técnico especializado. Tampoco resultará necesario sustituir la antena del edificio ni comprar un televisor nuevo, ya que todo el procedimiento se resuelve mediante un sencillo ajuste interno que cada usuario puede realizar cómodamente desde el salón de su casa.

El calendario de los cambios y las cadenas que se mudan de dial

La reordenación de la parrilla televisiva se ejecutará en dos fechas clave durante la primera semana del mes. El primer movimiento tendrá lugar el 3 de noviembre y afectará de forma directa a la oferta de Radiotelevisión Española, momento en el que el canal infantil Clan abandonará su espacio habitual para trasladarse a un nuevo grupo de canales.

El plato fuerte llegará el 5 de noviembre, fecha marcada para la gran reorganización nacional y el encendido formal de las señales en ultra alta definición. En esta jornada, cadenas tan populares como Atreseries, BeMad o DKISS cambiarán de ubicación dentro del espectro. Debido a que la reestructuración completa se consolida ese mismo día, las autoridades recomiendan realizar la búsqueda de canales a partir de las 8:00 horas del día 5 para captar de una sola vez la lista definitiva.

Cómo realizar la resintonización paso a paso desde el mando a distancia

El proceso de actualización se completa en cuestión de minutos y no reviste complejidad, con ligeras diferencias en el nombre de las opciones según la marca del televisor, ya sea Samsung, LG, Sony o Philips. Para comenzar, basta con encender la pantalla y presionar la tecla de Ajustes, Menú o Home en el control remoto. A continuación, hay que desplazarse hasta la sección dedicada a la Configuración, Canales o Emisión.

Dentro de ese menú, se debe seleccionar la opción de Sintonización Automática o Búsqueda de Canales, marcando como origen la señal de antena terrestre. Una vez iniciado el rastreo, la televisión localizará la nueva distribución de frecuencias por sí sola. Al finalizar la búsqueda, únicamente restará guardar los cambios y reordenar las cadenas al gusto personal, ya que es habitual que tras el proceso aparezcan en posiciones distintas a las habituales.

Qué ocurre con las televisiones antiguas y los usuarios de plataformas de pago

Existe un gran alivio para quienes disponen de aparatos con cierta antigüedad: nadie perderá el acceso a la oferta televisiva convencional. La migración se realiza de forma progresiva y las transmisiones estándar en Alta Definición continuarán operativas. La única limitación para los televisores más antiguos será la imposibilidad de sintonizar las nuevas señales 4K, las cuales requieren compatibilidad con el formato DVB-T2 y el sistema de compresión HEVC/H.265.

Por su parte, las personas que consumen televisión mediante operadores de fibra o plataformas de pago como Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV o DIGI TV no tendrán que mover un solo dedo, pues estas compañías actualizan sus diales de manera automática. Para el resto de espectadores que dependen de la señal de antena tradicional, bastará con ejecutar la búsqueda de canales en la fecha indicada para seguir disfrutando de toda la programación sin interrupciones.