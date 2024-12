La Plaza de la Constitución pasará a llamarse del Cholo Simeone

La alcaldesa de Rivas ha tomado esta decisión ante el clamor ciudadano por la excelente liga que está haciendo el Atlético de Madrid en esta temporada: “Me paran por la calle los vecinos y vecinas suplicándome un gesto con el Atleti”.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha decidido cambiar el nombre de la actual Plaza de la Constitución, donde se ubican entre otros edificios el emblemático Centro Cultural Federico García Lorca, por el nombre de Cholo Simeone. Tal y como ha apuntado la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, se ha tomado esta decisión ante el clamor ciudadano por la excelente liga que está haciendo el Atlético de Madrid en esta temporada. “Me paran por la calle los vecinos suplicándome un gesto con el Atleti”, apunta la alcaldesa.

A nadie se le escapa el espíritu cholista que tiene la población ripense y tras más de 11 partidos seguidos ganados, esto se ha convertido en un clamor que recorre plazas y calles.

Por su parte, un representante de la Peña Atlética de Rivas, lamenta que Rivas “con eso de apoyar a las minorías y lo del deporte educativo”, ya le puso una calle al Real Madrid en la figura del famoso portero Ricardo Zamora, vecino de la ciudad.

A los que no les ha gustado nada la propuesta es al Consejo Rector de Mayores de Rivas, que acusan a la alcaldesa de edadismo: “No puede ser que este chaval que no es ni de aquí tenga ya una plaza y no tenga una calle Don Luis Aragonés”, señalan en un duro comunicado en defensa del histórico entrenador del Atlético de Madrid.

La Alcaldesa ha convocado una reunión de urgencia de la Junta de Gobierno para abordar este conflicto. En palabras de la alcaldesa “No puedo quitarle la razón a nuestros mayores, Luis Aragonés será el nombre del nuevo velódromo municipal que se inaugurará vete tú a saber cuando” ha zanjado la primera edil.

(Noticia difundida por el Ayuntamiento con motivo del Día de los Santos Inocentes, ¡feliz 28 de diciembre!)