La Plataforma de Infancia impulsa un espacio conjunto para mejorar los datos del sistema de protección

El proyecto Hogarizar reunió a distintos observatorios de infancia de distintas comunidades autónomas

La Plataforma de Infancia ha reunido en Madrid a representantes de los observatorios de infancia de distintas comunidades autónomas con el objetivo de crear, por primera vez, un espacio de trabajo conjunto para mejorar los datos del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes.

La organización informó de que el encuentro, impulsado desde el proyecto de desinstitucionalización Hogarizar, “nace con la voluntad de fortalecer la colaboración entre los observatorios autonómicos, compartir experiencias y avanzar hacia una información más homogénea, completa y útil para conocer la realidad del sistema de protección y orientar la toma de decisiones públicas basada en evidencias”.

En la reunión participaron representantes de cuatro de los siete observatorios de infancia y adolescencia de Andalucía, Principado de Asturias, Islas Baleares y Mallorca. La jornada sirvió para compartir el trabajo que desarrollan los distintos observatorios territoriales y presentar el propio Observatorio de la Desinstitucionalización de Hogarizar, identificar las principales dificultades que existen actualmente para recopilar y analizar la información del sistema de protección y explorar posibles líneas de colaboración para mejorar la calidad y homogeneización.

La técnica de la Plataforma de Infancia Leire Olmeda señaló que «contar con datos completos, comparables y de calidad es imprescindible para conocer la realidad del sistema de protección y poder mejorarlo”, además de indicar que “aún existen importantes lagunas de información que dificultan la evaluación de las políticas públicas y la adopción de decisiones basadas en datos, por lo que es fundamental impulsar espacios de coordinación como este».

Olmeda destacó una de las ideas que emanó durante el encuentro, que es “la necesidad de avanzar” hacia sistemas de información que permitan conocer mejor las trayectorias individuales de las niñas, niños y adolescentes. “Los datos agregados son imprescindibles, pero muchas veces no ofrecen el nivel de detalle necesario para comprender cómo es el paso de cada niña, niño y adolescente por el sistema de protección», apuntó.

La celebración de este encuentro, que tuvo lugar en la sede de Autismo España, da continuidad al trabajo que la Plataforma de Infancia desarrolla a través de Hogarizar para reforzar el conocimiento sobre el sistema de protección y promover su transformación. Entre otras iniciativas, el proyecto elaboró el documento ‘Propuestas de mejora al Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia’, que recoge recomendaciones para avanzar hacia un sistema de información “más completo, homogéneo y útil para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes”, señaló la Plataforma de Infancia.

Con esta primera reunión, la organización aspira a “sentar las bases de una red de colaboración entre los observatorios autonómicos, en la que puedan incorporarse progresivamente otros observatorios que no han podido asistir a este primer encuentro, que permita compartir conocimiento, detectar necesidades comunes e impulsar mejoras que contribuyan a garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes que forman parte del sistema de protección”.