La memoria de Rivas a escena: el teatro que rompe silencios en la Sala Covibar

El próximo jueves 12 de noviembre a las 19:30 h, la Sala Covibar acoge el Ciclo Invisibles, una propuesta de teatro documental nacida de las vivencias de la propia ciudadanía sobre la libertad de expresión.

¿Hasta qué punto un pequeño gesto cotidiano puede convertirse en una contundente reivindicación de libertad? ¿Cuántas veces nos hemos visto obligados a callar reflexiones que merecían ser escuchadas? Para responder a estas cuestiones sobre el silencio impuesto y las barreras a la creación artística, el teatro abre sus puertas a la comunidad de Rivas Vaciamadrid con una propuesta participativa única que transforma la experiencia personal en un patrimonio colectivo.

Una creación colectiva nacida del vecindario

Esta cita cultural se desmarca de las producciones dramáticas tradicionales al estructurarse como un laboratorio intergeneracional de teatro documental promovido por la compañía Cross Border Project. En esta ocasión, el escenario no pertenece en exclusiva a intérpretes profesionales, sino a las propias vecinas y vecinos del municipio, quienes comparten con el público sus vivencias, recuerdos y dilemas sobre la libertad de expresión.

La propuesta cuenta con un equipo creativo de referencia encabezado por Ángel Perabá en la dirección y dramaturgia, junto a la coordinación de Susana Rubio. Además, la obra suma un atractivo muy especial para el público local gracias a la colaboración del reconocido actor ripense Bernabé Fernández. Todos ellos articulan una pieza donde el testimonio auténtico se convierte en la herramienta principal para examinar el impacto de la censura social y personal en nuestras vidas.

Debate posterior y acceso para la ciudadanía

La jornada va mucho más allá de la mera representación escénica. Una vez finalizada la función, la organización ha programado un encuentro-coloquio abierto en el que los asistentes podrán conversar directamente con los participantes y el equipo artístico. Este debate posterior busca enriquecer la experiencia colectiva, permitiendo que las reflexiones planteadas sobre las tablas continúen vivas entre los espectadores.

Este evento forma parte de la oferta impulsada por la concejalía de Cultura y Fiestas de Rivas Vaciamadrid y se celebra en la Sala Covibar en virtud del convenio de colaboración existente entre la Cooperativa y el Ayuntamiento. La entrada es totalmente gratuita con invitación previa, la cual se puede obtener directamente a través de la plataforma web oficial de entradas del ayuntamiento (entradas.rivasciudad.es).