La 13 Rosas denuncia en un acto la violencia que viven las mujeres afganas

Uniendo crítica feminista y cultura, la asociación feminista 13 Rosas se une a la campaña contra la violencia vicaria de este año y se centra en el apoyo a las mujeres afganas

La asociación feminista 13 Rosas mantiene su objetivo de visibilizar el apartheid de género que sufren las mujeres afganas con la tiranía del gobierno talibán. Este 20 de noviembre, junto a Ondina Ediciones, van a celebrar un acto de denuncia y poético. En el mismo, se leerá un manifiesto de apoyo a todas las afganas brutalmente silenciadas.

La asociación afirma que no se puede mirar para otro lado, ni pensar que poco se puede hacer. Por ello, ha decidido seguir en la acción: «¿Cómo? Uniendo palabras para quien no tiene voz en un acto literario y musical en el que participarán distinguidas y distinguidos poetas. También «escritores y escritoras, rapsodas y se interpretarán varios números musicales», han informado en su nota de prensa. Además, el acto de reivindicación dará inicio con la lectura del manifiesto de apoyo.

La Asociación 13 Rosas expresa su apoyo a las mujeres afganas

“Las mujeres afganas están obligadas a sobrevivir de forma infrahumana pues se les niega todo, hasta que su voz sea escuchada en cualquier lugar público del país», afirma Raquel Barahona, presidenta de la 13 Rosas. Desde esta entidad, «no podemos asumir esa situación de silencio y queremos gritar para denunciar y nos levantamos como la voz de las sin voz”, denuncia Raquel Barahona, que fue recientemente entrevistada en este medio.

Con este acto, 13 Rosas se une a la denuncia del Consejo de las Mujeres. Este año han centrado la campaña municipal en la violencia vicaria. Una variante de la violencia de género denunciada con la campaña “Donde más duele”.

“La violencia vicaria, que persigue hacer daño a las madres por medio del daño que los padres infringen a los hijos e hijas es un sufrimiento intrínseco al que padecen las afganas, pues no sólo no se les permite educar a los hijos varones, si no que saben que, desde que nacen, sus hijas están condenadas a no tener futuro y, ellas, no pueden evitarlo”, añade Barahona. Es la explicación de que el acto de apoyo a las mujeres afganas de la 13 Rosas tiene un doble objetivo. Se trata de visibilizar el sufrimiento por ser mujer y por ser madre.

El acto tendrá lugar el 20 de noviembre, a partir de las 19:00, en la sala 6 de la Casa de las Asociaciones. Ondina Ediciones donará libros de su fondo editorial para los y las personas que acudan.

