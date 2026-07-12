Inaugurados ayer los nuevos juegos de agua en el Parque del 8M

El nuevo espacio del barrio de La Luna estará operativo desde el 11 de julio con horario ampliado en verano

El Parque del 8M, en el barrio de La Luna, estrena este sábado 11 de julio una nueva zona de juegos de agua pensada para que niños y familias puedan disfrutar del espacio público durante los días de más calor. La instalación, impulsada por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, forma parte de la renovación de este parque y amplía la oferta de áreas de ocio al aire libre disponibles en la ciudad durante el verano.

La nueva infraestructura incorpora diferentes elementos de agua tanto en altura como a ras de suelo, diseñados para adaptarse a distintas edades. Los juegos funcionarán mediante secuencias programadas que alternan los chorros de agua para crear una experiencia dinámica y segura para los menores.

Horarios de apertura durante el verano

Los juegos de agua del Parque del 8M estarán abiertos todos los días de la semana. Hasta el 14 de julio funcionarán en horario de 11.30 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas.

A partir del 15 de julio y hasta el 15 de agosto, el horario matinal se adelantará, de modo que podrán utilizarse desde las 10.00 horas. El horario de tarde se mantendrá sin cambios, hasta las 21.30 horas.

Ese mismo horario especial también se aplicará a los juegos de agua de la plaza Futurama, inaugurados hace unas semanas. Según la información municipal, la modificación responde a una petición trasladada por la Asociación Vecinal Rivas Futura, que planteó ampliar el uso de estas instalaciones durante las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más suaves.

Un parque renovado con nuevos espacios infantiles

La apertura de esta zona forma parte de la remodelación que ha experimentado el Parque del 8M, donde también se ha creado una nueva área infantil con elementos como un columpio nido, un árbol con escondite y un sendero de equilibrio. La actuación busca mejorar las opciones de juego al aire libre y hacer el parque más accesible para las familias.

Además de la zona de ocio, el proyecto incorpora medidas orientadas a reducir el consumo de agua. El sistema no reutiliza el agua en circuito cerrado, sino que dispone de un depósito que permite aprovechar el agua empleada en los juegos para el riego de las zonas verdes del parque. El espacio también cuenta con pavimento drenante, que facilita la recogida e infiltración del agua.

Con esta incorporación, Rivas-Vaciamadrid suma un nuevo refugio climático para el verano y amplía la red de espacios públicos destinados al ocio infantil, en un contexto en el que las altas temperaturas hacen cada vez más necesarias alternativas para disfrutar del exterior con mayor seguridad.