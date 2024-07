Jesús Contreras, correduría de seguros: el mejor asesoramiento para sacarle todo el partido a tu póliza

Más de dos décadas de conocimientos y experiencia en el sector de los seguros acompañan al apellido Contreras. En la segunda planta del centro comercial Zoco de Rivas (Paseo de la Chopera, 9) se encuentra Correduría de seguros Jesús Contreras, un negocio cercano y familiar que lleva asesorando a los vecinos ripenses desde 2003. “Hacemos estudios pormenorizados para cada cliente, trabajamos con varias compañías y ofrecemos la mejor opción, aunque siempre es el cliente el que decide”, explica Jesús, el actual gerente de la empresa.

Asesoran sobre seguros de hogar, vida, salud, pymes, accidentes, comercio, comunidades, autónomos, ahorro, jubilación, decesos o automóviles. Pero, sin duda, la clave de esta correduría es la confianza y la seguridad que proporcionan a cada persona o negocio que requiere sus servicios: «Los clientes pueden venir a vernos presencialmente. Cuando nos llaman, no hablan con una máquina. Cuando vienen, tienen la certeza de que van a irse bien asesorados”.

En un mercado de seguros donde conviven múltiples compañías, ofertas de todo tipo y contratos repletos de letra pequeña, la figura de un mediador es clave para conocer toda la información y tomar buenas decisiones: “Hacemos todo tipo de gestiones, desde la contratación de la póliza hasta el tratamiento de siniestros con las compañías, siempre guiándonos por los intereses del cliente”, explica el gerente.

El local de Jesús Contreras en el Centro Comercial Zoco Rivas.

Y todo, sin coste adicional para los asegurados: “Nosotros ofertamos los mismos precios que pueden ofrecer las aseguradoras o incluso mejores porque tratamos de hacer todos los descuentos posibles. Nuestro sueldo no lo paga el cliente, lo paga la compañía”, aclara.

Todo lo que no sabías sobre tu seguro

Este veterano mediador de seguros dará pronto el relevo a una nueva generación de Contreras, que cogerá las riendas de la correduría, añadiendo juventud, fuerzas renovadas y nuevos conocimientos a la dilatada experiencia de la empresa. El próximo gerente también se llama Jesús y conoce a la perfección la letra pequeña de las pólizas: “Un contrato de seguros no solo tiene las coberturas tradicionales, sino también un montón de servicios que muchas personas no conocen, como asesoría en casi cualquier área o protección legal”, explica. Por eso, acudir a un mediador puede ahorrar, de manera indirecta, mucho dinero a los clientes: “Hay seguros del hogar que incluyen consultas legales como, por ejemplo, qué puedes incluir o no en la declaración de la renta, pero mucha gente no lo sabe”.

El éxito de esta correduría no se basa solo en la cercanía, sino también en el conocimiento de las pólizas, de las compañías y de la propia legislación. Para el cliente, esto implica no solo aprovechar al máximo todas las ventajas del contrato, sino también ahorrarse muchos disgustos: “Asesoramos cuando surgen problemas con la compañía porque conocemos la ley y sabemos lo que incluyen las pólizas o los servicios a los que tienes derecho. Si los tienes y los reclamas, vamos a pelearlo para que te lo concedan”, asegura el que será en pocas semanas el nuevo gerente.

La profesionalidad, el conocimiento y el trato cercano han hecho que esta empresa ripense haya acompañado a los vecinos de Rivas durante más de 20 años. Su puerta siempre está abierta (y su teléfono activo) para informar, sin ningún compromiso, a aquellos y aquellas que quieran acercarse.