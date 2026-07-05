ILUNION lanza su mayor oferta de empleo en Madrid con más de 600 puestos

La compañía abre vacantes en servicios auxiliares, seguridad y atención al cliente y activa la inscripción online

ILUNION ha puesto en marcha su mayor oferta de trabajo en la Comunidad de Madrid. Son 600 puestos dirigidos preferentemente a personas con discapacidad para atraer talento y cubrir necesidades de la compañía a partir del verano, según informó este martes en una nota de prensa.

Los empleos se distribuyen en distintos centros y servicios de la región, con opciones para profesionales con experiencia y también para quienes buscan su primera oportunidad o un cambio laboral. La oferta se dirige a todas las personas interesadas en trabajar en Madrid, con especial atención a quienes tienen discapacidad, en un entorno que promueve la igualdad de oportunidades y la diversidad como elemento clave de generación de valor.

Las personas interesadas pueden consultar la información sobre los puestos disponibles y presentar su candidatura a través de webs específicas para cada oferta. La oferta de estos más de 600 puestos, que se irán liberando entre julio y diciembre, reúne perfiles vinculados principalmente a servicios auxiliares, limpieza, seguridad, atención al cliente, logística y apoyo operativo.

En conjunto, destacan los puestos de vigilancia de seguridad, limpieza y servicios auxiliares, que concentran el mayor volumen de plazas, junto a otros perfiles de soporte en entornos como hoteles, edificios, aparcamientos, gasolineras, hospitales y establecimientos comerciales.

SEGURIDAD

El bloque más numeroso corresponde a seguridad, con 206 plazas de vigilante y 10 de auxiliar. Estos puestos se orientan a labores de vigilancia, control y apoyo a la seguridad en instalaciones. A ellos se suman 12 plazas de auxiliar de servicios y control de accesos, centradas en el registro de vehículos y personas, la apertura y cierre de barreras y la coordinación con recepción.

La oferta incluye plazas de recepcionista, destinadas a la atención de personal externo y visitantes, la gestión de mensajería, la organización de salas de reuniones y el control de material de oficina. También se ofertan plazas de conserje u ordenanza, con funciones de apoyo en mensajería, revisión de incidencias en edificios y comunicación de averías al área de mantenimiento.

En el ámbito logístico ILUNION ofrece plazas de mensajero, centradas en la gestión integral de paquetería, la recepción de mercancías, la preparación de pedidos y la entrega en vehículo. El área de limpieza suma más de 80 plazas de personal de limpieza y de camarera de pisos, estas últimas orientadas a la limpieza de habitaciones y reposición de amenities. La oferta incorpora, además, puestos de mantenimiento, tres de jardinería y uno de peón, perfiles asociados al soporte operativo y al correcto funcionamiento de instalaciones y espacios.

Dentro de los servicios de apoyo figuran también plazas de personal para el Transporte Interno y Gestión Auxiliar (TIGA), centradas en tareas auxiliares no sanitarias en el ámbito hospitalario, como el traslado de pacientes, el reparto de material, el apoyo logístico, la movilización de camas o equipos y la ayuda operativa en el hospital.

ATENCIÓN AL CLIENTE

La relación de puestos incluye plazas de auxiliar de aparcamiento, orientadas a la atención al cliente, la detección de incidencias técnicas y, en algunos casos, el cobro en caja. También se ofertan plazas de auxiliar de gasolinera, con funciones de cobro y apoyo en surtidor.

En el ámbito comercial aparecen plazas de reponedor, destinadas a la reposición y colocación de productos, la comprobación de caducidades y la revisión de existencias.

La oferta se completa con una plaza de promotor, cuyo cometido es dar a conocer productos, atraer clientes, fomentar la venta y prestar apoyo en puntos clave de atención al usuario durante eventos. Por último, ILUNION oferta plazas de carrista, orientadas a la recogida de carros, su limpieza básica y posterior recolocación en el punto de origen.

En términos generales, se trata de una oferta centrada en perfiles operativos y de atención directa, con un peso destacado de los servicios de seguridad, limpieza y recepción, y con presencia de puestos de apoyo logístico, mantenimiento, comercio y movilidad.

«Con esta convocatoria», señala la nota, «en línea con su compromiso con el empleo inclusivo y su propósito de ‘construir un mundo mejor con todos incluidos’, ILUNION refuerza su posición como referente en generación de empleo para personas con discapacidad y consolida un modelo empresarial que combina actividad económica e impacto social».