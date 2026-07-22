El IES Margarita Salas abrirá en septiembre en Rivas con 1.000 plazas de ESO y Bachillerato

La Comunidad de Madrid lo ha aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy con una inversión de 10,3 millones de euros

La Comunidad de Madrid ha aprobado la creación del nuevo IES Margarita Salas, un instituto público que comenzará a funcionar el próximo mes de septiembre en Rivas-Vaciamadrid. El centro contará con 1.000 plazas para Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, nace con carácter bilingüe y recibirá en su primer curso alumnado procedente de cinco colegios públicos del municipio.

La puesta en marcha del nuevo instituto responde al incremento de la oferta educativa pública en una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico de la región, como es nuestro municipio. Es lo que las entidades sociales de Rivas han llamado «emergencia educativa» por la falta de plazas. El Gobierno regional ha destinado 10,3 millones de euros a la construcción del edificio, ejecutado en una única fase.

Un nuevo instituto para ampliar la oferta educativa

El IES Margarita Salas comenzará su actividad con tres grupos de Educación Secundaria Obligatoria y, progresivamente, irá incorporando el resto de enseñanzas hasta completar su capacidad. Según la información facilitada por la Comunidad de Madrid, el centro dispondrá de plazas para ESO y Bachillerato.

Los primeros estudiantes procederán de los colegios públicos Jarama, Las Cigüeñas, Dulce Chacón, José Saramago y José Iturzaeta, lo que permitirá aliviar la presión sobre la red educativa del municipio y ofrecer una nueva opción a las familias de Rivas de cara al curso 2026-2027.

Aunque la Comunidad de Madrid bajó al inicio del curso pasado las ratios en Educación Secundaria de 30 a 25 alumnos por aula, el número de plazas escolares se ha calculado con ratios superiores a las vigentes. Las 720 plazas de ESO distribuidas en las 24 aulas que tendrá el centro (6 aulas para cada curso) supone una ratio media de 30 alumnos.

Un edificio con criterios de eficiencia energética

El nuevo instituto se ha construido en un edificio de tres alturas diseñado para favorecer la integración de zonas verdes y mejorar la eficiencia energética. La infraestructura se ha ejecutado íntegramente en una sola fase, evitando ampliaciones posteriores y permitiendo que el centro entre en funcionamiento desde el inicio del próximo curso escolar.

La Comunidad de Madrid enmarca esta actuación dentro de su estrategia para incrementar las plazas públicas de enseñanza secundaria en municipios con una elevada demanda educativa, como es el caso de Rivas-Vaciamadrid.

Un homenaje a la científica Margarita Salas

El instituto llevará el nombre de Margarita Salas, una de las figuras más destacadas de la ciencia española. Licenciada en Ciencias Químicas y discípula del premio Nobel Severo Ochoa, fue pionera en el campo de la bioquímica y la biología molecular y desarrolló gran parte de su carrera investigadora vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Llama la atención que la Comunidad de Madrid haya asumido como propio el nombre resultante de la consulta ciudadana realizada por el Ayuntamiento a la comunidad educativa, mientras que no acepta el nombre de «Mercedes Vera» (maestra en Rivas durante el franquismo y represaliada por la dictadura), al que denominan «Hispanidad».

Con esta denominación, la Comunidad de Madrid reconoce la trayectoria de una investigadora cuya aportación científica tuvo una notable proyección internacional y cuyo legado continúa siendo una referencia para las nuevas generaciones. La apertura del IES Margarita Salas supondrá, además, la incorporación de un nuevo centro público a la red educativa de Rivas-Vaciamadrid coincidiendo con el inicio del curso escolar de septiembre.