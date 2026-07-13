OPINIÓN

Horóscopo de Julio de 2026

La predicción de nuestra sobrenatural colaboradora Mystic Rivas, según tu signo del zodiaco

Hay meses que pasan casi sin darnos cuenta y otros que terminan convirtiéndose en un recuerdo al que volvemos una y otra vez. Julio tiene muchas papeletas para ser de estos últimos. Quizá no porque ocurra algo extraordinario, sino porque nos invita a vivir de una forma distinta. Después de una primera mitad de año cargada de decisiones, prisas y responsabilidades, llega un momento en el que empezamos a preguntarnos si realmente merece la pena correr tanto. Y la respuesta, para muchas personas, será que no.

Durante este mes el cielo nos propone algo muy sencillo y, al mismo tiempo, muy difícil: disfrutar del presente sin sentir que deberíamos estar haciendo otra cosa. Habrá quien descubra que necesitaba descansar mucho más de lo que imaginaba, quien recupere una amistad que parecía perdida o quien se atreva, por fin, a hacer ese viaje que llevaba demasiado tiempo posponiendo. No todo saldrá exactamente como estaba previsto, y quizá ahí resida la magia de julio. Los mejores planes nacerán de una llamada improvisada, de una cena que iba a durar una hora y termina alargándose hasta la madrugada o de aceptar una invitación que, en otro momento del año, habríamos rechazado por falta de tiempo.

Astrológicamente, el mes también invita a bajar un poco el ritmo antes de tomar decisiones importantes. Habrá conversaciones que convendrá retomar con calma, proyectos que necesitarán una segunda revisión y personas que volverán a aparecer para cerrar capítulos que habían quedado abiertos. Lejos de ser una complicación, será una oportunidad para hacer las cosas con más conciencia y menos impulsividad.

Julio también nos recuerda que no todas las personas seguirán caminando a nuestro lado, y eso no tiene por qué ser una mala noticia. Algunas relaciones cumplen su función y otras evolucionan con nosotros. Este verano aprenderemos a diferenciar unas de otras sin necesidad de enfadarnos con el pasado.

Será un mes para reír más, mirar menos el reloj, dejar el móvil a un lado durante una comida, volver a sentir la arena bajo los pies, cantar una canción con las ventanillas bajadas o descubrir que la felicidad no siempre llega haciendo grandes cosas. A veces aparece justo cuando dejamos de perseguirla.

Y quizá ese sea el verdadero regalo de julio: recordarnos que la vida también sucede entre un plan y otro.

ARIES

“Las mejores aventuras de este verano empezarán con un simple «¿y si voy?”

Si alguien te propone hacer algo diferente este mes, no respondas tan rápido. Julio viene a sacarte de la rutina y a demostrarte que todavía eres capaz de sorprenderte. Un viaje improvisado, una nueva afición o una persona con la que no contabas pueden cambiar por completo el rumbo de tu verano. Cuanto menos intentes tenerlo todo previsto, mejor saldrán las cosas. Llevas demasiado tiempo pensando en lo que toca hacer; ahora empieza la época de hacer un poco más caso a lo que realmente te apetece.

Amor: El verano despertará tu lado más espontáneo. Si estás conociendo a alguien, deja que todo fluya sin querer ponerle nombre demasiado pronto.

El verano despertará tu lado más espontáneo. Si estás conociendo a alguien, deja que todo fluya sin querer ponerle nombre demasiado pronto. Trabajo : Una oportunidad puede llegar por una conversación informal o un contacto que dabas por perdido. Mantente abierta.

: Una oportunidad puede llegar por una conversación informal o un contacto que dabas por perdido. Mantente abierta. Salud : El movimiento será tu mejor medicina. Caminar, nadar o simplemente pasar más tiempo al aire libre te ayudará a recargar energía.

: El movimiento será tu mejor medicina. Caminar, nadar o simplemente pasar más tiempo al aire libre te ayudará a recargar energía. Días clave : 7, 18, 29 de julio.

: 7, 18, 29 de julio. Color: Mandarina, porque representa la iniciativa, el entusiasmo y las ganas de probar cosas nuevas.

Mandarina, porque representa la iniciativa, el entusiasmo y las ganas de probar cosas nuevas. Consejo : Di que sí a un plan que normalmente rechazarías. Hay experiencias que solo aparecen una vez.

: Di que sí a un plan que normalmente rechazarías. Hay experiencias que solo aparecen una vez. Canción: Dai Dai — Shakira & Burna Boy

TAURO

«Este verano te va a enseñar que disfrutar también puede ser un objetivo.»

Llevas demasiado tiempo pensando en lo siguiente: el siguiente proyecto, el siguiente gasto, la siguiente responsabilidad. Julio viene a recordarte que la vida también pasa mientras esperas ese «momento perfecto». Será un mes para disfrutar sin tanta prisa, aceptar planes sencillos y darte cuenta de que algunas de las mejores conversaciones ocurren alrededor de una mesa o viendo caer el sol. Si estás de vacaciones, desconecta de verdad; y si todavía no han llegado, intenta regalarte pequeños respiros entre semana. Descubrirás que cuando bajas la velocidad, las buenas noticias llegan casi sin buscarlas.

Amor : El cariño se demostrará con pequeños gestos. Si tienes pareja, disfrutaréis mucho de los planes tranquilos. Si estás soltera, alguien muy natural despertará tu interés cuando menos lo esperes.

: El cariño se demostrará con pequeños gestos. Si tienes pareja, disfrutaréis mucho de los planes tranquilos. Si estás soltera, alguien muy natural despertará tu interés cuando menos lo esperes. Trabajo : Un asunto que parecía estancado empezará a moverse. Confía en los tiempos; no todo depende de acelerar.

: Un asunto que parecía estancado empezará a moverse. Confía en los tiempos; no todo depende de acelerar. Salud : Escucha a tu cuerpo y regálate momentos de descanso sin sentir que tienes que ser productiva todo el tiempo.

: Escucha a tu cuerpo y regálate momentos de descanso sin sentir que tienes que ser productiva todo el tiempo. Días clave : 5,16, 24 de julio.

: 5,16, 24 de julio. Color : Arena, un tono que transmite calma y te ayudará a mantener los pies en la tierra sin perder la ilusión.

: Arena, un tono que transmite calma y te ayudará a mantener los pies en la tierra sin perder la ilusión. Consejo : Reserva un día entero para hacer únicamente aquello que te apetezca, aunque no sea «útil». Lo disfrutarás mucho más de lo que imaginas.

: Reserva un día entero para hacer únicamente aquello que te apetezca, aunque no sea «útil». Lo disfrutarás mucho más de lo que imaginas. Canción: Azizam — Ed Sheeran

Géminis

«Hay conversaciones que llegan justo cuando estamos preparados para escucharlas.»

Julio tendrá ese punto imprevisible que tanto te gusta. Un mensaje inesperado, una llamada que no veías venir o un plan improvisado pueden cambiar por completo el rumbo de una semana. Estarás especialmente comunicativa y con ganas de conocer gente nueva, aprender algo diferente o simplemente salir más de casa. Eso sí, intenta no querer estar en todos los sitios a la vez. Algunas de las experiencias más bonitas de este verano aparecerán cuando decidas disfrutar del momento en lugar de pensar en el siguiente plan. La curiosidad seguirá siendo tu mejor brújula.

Amor : Las palabras tendrán mucho peso este mes. Una conversación sincera puede acercarte mucho a alguien o ayudarte a cerrar una historia con tranquilidad.

: Las palabras tendrán mucho peso este mes. Una conversación sincera puede acercarte mucho a alguien o ayudarte a cerrar una historia con tranquilidad. Trabajo: Tus ideas llamarán la atención. Es un buen momento para proponer algo distinto o atreverte con un proyecto más creativo.

Tus ideas llamarán la atención. Es un buen momento para proponer algo distinto o atreverte con un proyecto más creativo. Salud : Tu mente necesitará desconectar de vez en cuando. Busca ratos sin pantallas y notarás la diferencia.

: Tu mente necesitará desconectar de vez en cuando. Busca ratos sin pantallas y notarás la diferencia. Días clave : 3, 14, 27 de julio.

: 3, 14, 27 de julio. Color : Turquesa, porque favorece la comunicación, la creatividad y las nuevas conexiones.

: Turquesa, porque favorece la comunicación, la creatividad y las nuevas conexiones. Consejo : Habla con esa persona con la que llevas tiempo queriendo quedar. Una simple conversación puede abrirte una puerta inesperada.

: Habla con esa persona con la que llevas tiempo queriendo quedar. Una simple conversación puede abrirte una puerta inesperada. Canción: UNOxUNO — Chanel

Cáncer

«Hay veranos que marcan un antes y un después, aunque al principio parezcan uno más.»

Julio es tu mes y se nota. No porque todo vaya a cambiar de repente, sino porque volverás a sentirte más conectada contigo misma. Es un buen momento para celebrar lo que has conseguido durante este último año y dejar de castigarte por aquello que todavía no ha llegado. Te apetecerá rodearte de las personas que realmente te hacen sentir en casa y dedicar menos tiempo a relaciones que te dejan con más dudas que tranquilidad. Este verano también puede traerte una ilusión nueva, de esas que aparecen sin hacer ruido y terminan ocupando un lugar importante. Confía más en tu forma de hacer las cosas; llevas más camino recorrido del que a veces reconoces.

Amor : El corazón estará mucho más abierto de lo habitual. Si tienes pareja, recuperaréis momentos de mucha complicidad. Si estás soltera, alguien que comparte tus valores podría sorprenderte.

: El corazón estará mucho más abierto de lo habitual. Si tienes pareja, recuperaréis momentos de mucha complicidad. Si estás soltera, alguien que comparte tus valores podría sorprenderte. Trabajo : Un reconocimiento o una buena noticia reforzará tu confianza. Todo empieza a colocarse.

: Un reconocimiento o una buena noticia reforzará tu confianza. Todo empieza a colocarse. Salud : Prioriza el descanso y aprovecha cualquier ocasión para desconectar cerca del agua.

: Prioriza el descanso y aprovecha cualquier ocasión para desconectar cerca del agua. Días clave : 2,13, 25 de julio.

: 2,13, 25 de julio. Color: Blanco marfil , porque simboliza nuevos comienzos y claridad emocional.

Blanco marfil porque simboliza nuevos comienzos y claridad emocional. Consejo: Celebra tus pequeños logros. No esperes a alcanzar una gran meta para sentirte orgullosa de ti.

Celebra tus pequeños logros. No esperes a alcanzar una gran meta para sentirte orgullosa de ti. Canción: 24/7 — Lia Kali & Chanela Clicka

Leo

«Este mes no necesitas llamar la atención; tu actitud hablará por ti.»

Con el verano llega también una versión de ti mucho más ligera y espontánea. Julio te anima a volver a confiar en tus ideas, aceptar invitaciones y dejar espacio para disfrutar sin pensar constantemente en lo que queda por hacer. Puede aparecer una oportunidad relacionada con un hobby, un proyecto creativo o una colaboración que despierte de nuevo tu entusiasmo. También notarás que atraes con facilidad a personas que comparten tu energía y tus ganas de vivir. A veces el mayor éxito no consiste en conseguir más, sino en darte cuenta de todo lo bueno que ya tienes delante.

Amor : Será un mes divertido y lleno de complicidad. Si estás soltera, alguien muy carismático podría aparecer en un evento o celebración.

: Será un mes divertido y lleno de complicidad. Si estás soltera, alguien muy carismático podría aparecer en un evento o celebración. Trabajo : Confía en tus capacidades. Una propuesta diferente puede abrirte puertas para después del verano.

: Confía en tus capacidades. Una propuesta diferente puede abrirte puertas para después del verano. Salud : Recuperar tiempo para tus aficiones será tan importante como descansar.

: Recuperar tiempo para tus aficiones será tan importante como descansar. Días clave: 8, 21, 30 de julio.

8, 21, 30 de julio. Color: Cobre, un tono que potencia la seguridad, la creatividad y la ilusión por nuevos retos.

Cobre, un tono que potencia la seguridad, la creatividad y la ilusión por nuevos retos. Consejo: Haz algo únicamente porque te hace feliz, no porque tenga que servir para algo.

Haz algo únicamente porque te hace feliz, no porque tenga que servir para algo. Canción: What Was That — Lorde

Virgo

«No todo necesita un plan; algunas cosas solo necesitan que les des una oportunidad.»

Julio será un respiro para ti. Después de meses organizando, resolviendo y pensando siempre en el siguiente paso, empezarás a valorar esos días en los que no ocurre nada extraordinario. Es un momento excelente para cuidar tu casa, ordenar ideas y preparar con calma los proyectos que llegarán después del verano, pero sin renunciar a disfrutar del presente. Una conversación con alguien de confianza te hará ver una situación desde un punto de vista completamente distinto y eso te dará mucha tranquilidad. A veces, avanzar consiste simplemente en dejar de darle tantas vueltas a las cosas.

Amor : Las relaciones crecerán desde la confianza. Si estás soltera, una amistad podría empezar a despertar sentimientos diferentes.

: Las relaciones crecerán desde la confianza. Si estás soltera, una amistad podría empezar a despertar sentimientos diferentes. Trabajo : Julio será perfecto para organizar, planificar y sembrar ideas que darán frutos en los próximos meses.

: Julio será perfecto para organizar, planificar y sembrar ideas que darán frutos en los próximos meses. Salud : Presta atención a tu descanso y evita llenar todos los huecos de tu agenda.

: Presta atención a tu descanso y evita llenar todos los huecos de tu agenda. Días clave : 6, 17, 28 de julio.

: 6, 17, 28 de julio. Color: Verde pistacho, porque aporta frescura, equilibrio y una mirada más optimista.

Verde pistacho, porque aporta frescura, equilibrio y una mirada más optimista. Consejo: Ordena un espacio de tu casa que lleves tiempo posponiendo. A veces poner orden fuera también aclara lo que llevamos dentro.

Ordena un espacio de tu casa que lleves tiempo posponiendo. A veces poner orden fuera también aclara lo que llevamos dentro. Canción: La Guaracha (Oh Oh Oh) — Manuel Turizo & Martinwhite

Libra

«Los mejores planes de este verano serán los que no aparezcan en tu calendario.»

Julio te invita a salir más, reír más y dejarte sorprender. Habrá reencuentros, celebraciones y personas nuevas que llegarán casi sin darte cuenta, recordándote lo bien que sienta conectar sin expectativas. Si llevas un tiempo sintiendo que todo era demasiado rutinario, este mes pondrá un poco de aire fresco donde más lo necesitabas. También descubrirás que decir «me apunto» más a menudo puede regalarte momentos que recordarás mucho después de que acabe el verano. No intentes controlarlo todo; algunas historias solo funcionan cuando se viven sobre la marcha.

Amor : El amor se moverá en ambientes sociales. Si tienes pareja, volveréis a disfrutar de planes divertidos juntos. Si estás soltera, alguien con quien compartes amigos podría sorprenderte.

: El amor se moverá en ambientes sociales. Si tienes pareja, volveréis a disfrutar de planes divertidos juntos. Si estás soltera, alguien con quien compartes amigos podría sorprenderte. Trabajo : Un contacto o una recomendación puede abrir una puerta interesante. Mantén la mente abierta a propuestas poco habituales.

: Un contacto o una recomendación puede abrir una puerta interesante. Mantén la mente abierta a propuestas poco habituales. Salud : Recarga energía haciendo cosas que te diviertan. Reír también es una forma de cuidarte.

: Recarga energía haciendo cosas que te diviertan. Reír también es una forma de cuidarte. Días clave : 4, 20 , 31 de julio.

: 4, 20 , 31 de julio. Color: Champán, un tono elegante que favorece la armonía y atrae nuevas oportunidades.

Champán, un tono elegante que favorece la armonía y atrae nuevas oportunidades. Consejo :No rechaces un plan solo porque no estaba previsto. Lo inesperado será lo mejor de julio.

:No rechaces un plan solo porque no estaba previsto. Lo inesperado será lo mejor de julio. Canción: BESITO — Judeline

Escorpio

«Hay momentos en los que soltar pesa menos que seguir sujetando.»

Julio será un mes de limpieza emocional, pero sin dramas ni grandes despedidas. Simplemente empezarás a darte cuenta de que hay personas, hábitos o preocupaciones que ya no tienen el mismo espacio en tu vida. En lugar de mirar atrás, sentirás muchas más ganas de descubrir qué viene después. También será una etapa muy buena para recuperar la ilusión por un objetivo personal o darte un pequeño capricho que llevas demasiado tiempo aplazando. Cuando dejas de cargar con lo que ya no te pertenece, empiezas a caminar mucho más ligera.

Amor : Las relaciones serán más honestas que intensas. Si alguien quiere estar contigo, lo demostrará con hechos.

: Las relaciones serán más honestas que intensas. Si alguien quiere estar contigo, lo demostrará con hechos. Trabajo : Es un buen momento para cerrar tareas pendientes y empezar a pensar en nuevos retos de cara al otoño.

: Es un buen momento para cerrar tareas pendientes y empezar a pensar en nuevos retos de cara al otoño. Salud : Dedica tiempo a desconectar de verdad. Tu mente necesita tanto descanso como tu cuerpo.

: Dedica tiempo a desconectar de verdad. Tu mente necesita tanto descanso como tu cuerpo. Días clave : 9,18, 26 de julio.

: 9,18, 26 de julio. Color: Granate, un tono que representa la fuerza, la transformación y la confianza en uno mismo.

Granate, un tono que representa la fuerza, la transformación y la confianza en uno mismo. Consejo: Haz limpieza de aquello que ya no utilizas. Liberar espacio también ayuda a empezar una etapa nueva.

Haz limpieza de aquello que ya no utilizas. Liberar espacio también ayuda a empezar una etapa nueva. Canción: No Tiene Sentido — Beéle

Sagitario

«Hay viajes que empiezan mucho antes de hacer la maleta.»

Julio despierta tu lado más aventurero. Puede que no recorras miles de kilómetros, pero sí sentirás la necesidad de cambiar de escenario, conocer gente distinta o romper con una rutina que empezaba a quedarse pequeña. Será un mes perfecto para aceptar escapadas, conciertos, festivales o cualquier plan que te saque de casa. También recuperarás una ilusión que habías dejado aparcada por falta de tiempo. Este verano te recordará que las mejores oportunidades suelen aparecer cuando te atreves a salir del camino de siempre.

Amor : La espontaneidad será tu mejor aliada. Si estás soltera, una historia podría empezar durante un viaje o una escapada. En pareja, compartid una experiencia nueva.

: La espontaneidad será tu mejor aliada. Si estás soltera, una historia podría empezar durante un viaje o una escapada. En pareja, compartid una experiencia nueva. Trabajo : Aunque tengas la cabeza en el verano, una idea interesante empezará a tomar forma para los próximos meses.

: Aunque tengas la cabeza en el verano, una idea interesante empezará a tomar forma para los próximos meses. Salud : Necesitas movimiento. Caminar, bailar o practicar deporte al aire libre te sentará especialmente bien.

: Necesitas movimiento. Caminar, bailar o practicar deporte al aire libre te sentará especialmente bien. Días clave : 7, 15, 27 de julio.

: 7, 15, 27 de julio. Color: Turquesa, un color que simboliza la libertad, el optimismo y las ganas de explorar.

Turquesa, un color que simboliza la libertad, el optimismo y las ganas de explorar. Consejo: Haz una escapada, aunque sea de un solo día. Cambiar de paisaje cambiará también tu forma de ver algunas cosas.

Haz una escapada, aunque sea de un solo día. Cambiar de paisaje cambiará también tu forma de ver algunas cosas. Canción: Dracula (Remix) — JENNIE & Tame Impala

Capricornio

«A veces avanzar también consiste en mirar atrás y reconocer todo lo que ya has conseguido.»

Julio te regalará algo que normalmente no te permites: la sensación de parar sin sentir culpa. Después de meses muy centrada en responsabilidades y objetivos, empezarás a disfrutar de esos momentos en los que no hace falta demostrar nada. Será un buen mes para hacer balance, celebrar pequeños logros y pensar con ilusión en los proyectos que quieres poner en marcha después del verano. También habrá una conversación que te ayudará a confirmar que vas por el camino correcto, aunque a veces lo dudes. No todo crecimiento se mide en resultados; algunas de las mejores decisiones nacen cuando uno deja de exigirse tanto.

Amor : La estabilidad será mucho más importante que los grandes gestos. Si estás soltera, alguien que transmite calma llamará tu atención.

: La estabilidad será mucho más importante que los grandes gestos. Si estás soltera, alguien que transmite calma llamará tu atención. Trabajo : Una responsabilidad nueva puede convertirse en una oportunidad para crecer. Confía en tu experiencia.

: Una responsabilidad nueva puede convertirse en una oportunidad para crecer. Confía en tu experiencia. Salud : Desconectar unos días te ayudará a recuperar energía y volver con las ideas mucho más claras.

: Desconectar unos días te ayudará a recuperar energía y volver con las ideas mucho más claras. Días clave : 3, 19, 30 de julio.

: 3, 19, 30 de julio. Color: Chocolate, un tono que transmite seguridad, constancia y confianza.

Chocolate, un tono que transmite seguridad, constancia y confianza. Consejo: Apunta todo lo bueno que te ocurra este mes. A veces olvidamos lo lejos que hemos llegado.

Apunta todo lo bueno que te ocurra este mes. A veces olvidamos lo lejos que hemos llegado. Canción:Read My Lips — Madonna

Acuario

«Las mejores ideas aparecen cuando dejas espacio para que entren.»

Julio será un mes para salir de lo de siempre. Cambiar una rutina, probar un sitio nuevo o conocer personas con formas de pensar diferentes despertará tu creatividad y hará que recuperes esa ilusión por descubrir cosas nuevas. Sentirás que necesitas menos ruido y más conversaciones que realmente te inspiren. También será una etapa muy buena para empezar un proyecto personal o dar forma a una idea que lleva tiempo rondándote la cabeza. No tengas miedo de hacer las cosas a tu manera; precisamente ahí estará tu mayor acierto.

Amor : Las conexiones más interesantes surgirán cuando seas completamente tú. No intentes impresionar; simplemente disfruta.

: Las conexiones más interesantes surgirán cuando seas completamente tú. No intentes impresionar; simplemente disfruta. Trabajo : Una idea diferente puede convertirse en tu mejor carta de presentación. Atrévete a compartirla.

: Una idea diferente puede convertirse en tu mejor carta de presentación. Atrévete a compartirla. Salud : Busca momentos para desconectar de las redes y conectar con aquello que te inspira de verdad.

: Busca momentos para desconectar de las redes y conectar con aquello que te inspira de verdad. Días clave : 5 , 16, 28 de julio.

: 5 , 16, 28 de julio. Color: Azul hielo , un color que favorece la claridad mental y la creatividad.

Azul hielo un color que favorece la claridad mental y la creatividad. Consejo: Haz algo por primera vez. Cambiar una pequeña costumbre puede abrirte una perspectiva completamente distinta.

Haz algo por primera vez. Cambiar una pequeña costumbre puede abrirte una perspectiva completamente distinta. Canción:The Subway — Gracie Abrams

Piscis

«Hay veranos que no cambian tu vida de golpe, pero sí la forma en la que empiezas a mirarla.»

Julio será un mes para volver a ilusionarte con los pequeños detalles. Te apetecerá pasar más tiempo cerca del mar, perder la noción del tiempo en una conversación o dedicar unas horas a aquello que siempre te hace sentir bien. También recuperarás la inspiración para un proyecto creativo o una idea que habías dejado aparcada. Habrá momentos en los que sentirás que todo encaja con una facilidad sorprendente y entenderás que no siempre hace falta tener todas las respuestas para seguir avanzando. Este verano te recordará que la calma también puede ser una forma de felicidad.

Amor : El romanticismo estará muy presente. Si tienes pareja, compartiréis momentos muy especiales. Si estás soltera, alguien llegará sin hacer ruido, pero con ganas de quedarse.

: El romanticismo estará muy presente. Si tienes pareja, compartiréis momentos muy especiales. Si estás soltera, alguien llegará sin hacer ruido, pero con ganas de quedarse. Trabajo : Confía en tu intuición para tomar una decisión importante. No todo se resuelve con lógica.

: Confía en tu intuición para tomar una decisión importante. No todo se resuelve con lógica. Salud : El contacto con la naturaleza o el agua será especialmente reparador para ti este mes.

: El contacto con la naturaleza o el agua será especialmente reparador para ti este mes. Días clave : 8, 22, 31 de julio.

: 8, 22, 31 de julio. Color: Lavanda, un tono que favorece la serenidad, la imaginación y el equilibrio emocional.

Lavanda, un tono que favorece la serenidad, la imaginación y el equilibrio emocional. Consejo: Haz una foto cada vez que vivas un momento bonito. Cuando termine el verano, descubrirás que has coleccionado mucho más que imágenes.

Haz una foto cada vez que vivas un momento bonito. Cuando termine el verano, descubrirás que has coleccionado mucho más que imágenes. Canción: Visitor— Sienna Spiro