El CEIP Jarama celebra Halloween el 30 de octubre

Desde las 18.00, el colegio monta su «laboratorio científico loco» con merienda, rifa, talleres, mercadillo y el pasaje del terror.

El CEIP Jarama celebra su fiesta de Halloween el viernes 30 de octubre, a partir de las 18.00 horas. Bajo el lema «el laboratorio científico loco», el colegio ha preparado una tarde pensada para toda la familia en la que se sucederán la merienda, la rifa de premios, talleres para todas las edades y un mercadillo.

El plato fuerte de la jornada es el pasaje del terror, que este año vuelve «lleno de sorpresas», según anuncian desde la organización de la fiesta. «Atrévete a pasar una tarde maravillosa en nuestro cole Jarama», invita el cartel del evento.

La fiesta llega el día antes de la gran cita municipal de Halloween del 31 de octubre en el auditorio Miguel Ríos, que Rivas ya tiene publicada. Para cualquier información adicional, la organización atiende en el teléfono 626 78 14 47.