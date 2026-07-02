Pigmentos Murales y Manu Cardiel pintarán dos colegios de Rivas

Los artistas ejecutarán sus murales en septiembre tras ganar el 14º Concurso de Arte Urbano de Rivas este 2026

Los proyectos de Pigmentos Murales y Manu Cardiel han sido los ganadores del 14º Concurso de Arte Urbano de Rivas, una convocatoria que permitirá intervenir este septiembre dos edificios de colegios públicos del municipio. En concreto, el colectivo Pigmentos Murales realizará un mural en el pabellón deportivo del CEIP El Parque, dotado con un premio de 9.000 euros, mientras que Manu Cardiel actuará sobre la fachada principal del CEIP Dulce Chacón, con una dotación de 6.000 euros. En esta edición se han presentado 70 propuestas.

Las obras se ejecutarán del 7 al 13 de septiembre, coincidiendo con el Festival de Cultura en la Calle y Arte Ciudadano, una cita que cada año convierte distintos espacios de Rivas-Vaciamadrid en lienzos para el arte urbano.

Dos propuestas con enfoques muy diferentes

El proyecto ‘Aprender jugando’, de Pigmentos Murales —formado por Paula Álvarez Domínguez y María Constanza Vidal—, pone el foco en el deporte escolar como herramienta educativa. El diseño representa disciplinas como el baloncesto, el fútbol o el voleibol para transmitir valores como el trabajo en equipo, el respeto, la solidaridad y la inclusión.

Boceto de propuesta de Pigmentos Murales para el pabellón deportivo del colegio El Parque.

Uno de los elementos más simbólicos del mural será una silla con pelotas de tenis en sus patas, un guiño a las medidas que ayudan a reducir el ruido en las aulas y facilitan la convivencia del alumnado con necesidades educativas especiales. La propuesta incorpora también elementos vegetales para integrar la obra en el entorno del centro educativo.

Por su parte, ‘Desarraigo digital’, de Manu Cardiel, plantea una reflexión sobre el impacto de la hiperconectividad y la sobreexposición a las pantallas. La imagen principal muestra un jarrón de flores que comienza a descomponerse en píxeles, una metáfora de cómo la experiencia física y la naturaleza pueden diluirse en un entorno cada vez más dominado por el consumo digital.

Diez colegios transformados por el arte urbano

Con estas dos nuevas intervenciones, ya serán diez los colegios públicos de Rivas que han incorporado murales gracias a este concurso municipal. En ediciones anteriores se actuó en los centros Rafael Alberti y José Iturzaeta (2025), Jarama y Las Cigüeñas (2024), La Escuela y El Olivar (2023), además de José Hierro y Los Almendros (2021).

La iniciativa también ha servido para transformar otros espacios municipales, como vallas de obras, túneles y edificios públicos, consolidando el arte urbano en Rivas como una herramienta para renovar el paisaje urbano y acercar la creación artística a la vida cotidiana.

El jurado ha estado integrado por la ilustradora y muralista ripense Belén de Pedro García, Diana Prieto Martín, del colectivo Madrid Street Art Project, y Belén Guerra Mansito, directora de Cultura del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.