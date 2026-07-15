Rivas celebra el 67 aniversario del Casco Antiguo con dos días de fiestas

El Casco Antiguo acoge los días 17 y 18 de julio actividades gratuitas para todas las edades

Rivas Vaciamadrid volverá a conmemorar el 67 aniversario del Casco Antiguo con un programa de actividades populares que se desarrollará los días viernes 17 y sábado 18 de julio. El Ayuntamiento, en colaboración con varias asociaciones vecinales y entidades locales, ha organizado una programación gratuita que incluye música, juegos infantiles, una fiesta de la espuma, talleres, una cena comunitaria y actividades deportivas para recordar los orígenes del municipio y fomentar la convivencia vecinal.

La celebración recupera una tradición iniciada en 1979, cuando la ciudad comenzó a festejar el aniversario del núcleo urbano inaugurado en 1959, origen del actual Casco Antiguo. Desde entonces, esta cita se ha consolidado como uno de los encuentros estivales más representativos del barrio.

Un aniversario ligado a la historia de Rivas

Hasta finales de la década de 1950, la población de Rivas residía principalmente en explotaciones agrícolas como El Porcal, que quedó devastada durante la Guerra Civil al situarse en el frente de la batalla del Jarama. Tras el conflicto se impulsó la construcción de un nuevo núcleo urbano al otro lado de la carretera de Valencia, inaugurado oficialmente en 1959 con los primeros edificios municipales, viviendas, escuela, iglesia y central telefónica.

Veinte años después nació esta celebración vecinal, que cada verano recuerda los orígenes de la ciudad y la evolución de un municipio que hoy supera ampliamente los 100.000 habitantes.

Pregón, música y actividades populares

Las fiestas comenzarán el viernes 17 de julio en la Plaza de la Libertad con la lectura del pregón a las 21.00 horas. A continuación habrá una discomóvil con karaoke, un bingo popular organizado por la asociación vecinal Amigos de Vaciamadrid y la tradicional limonada popular, antes del cierre de la jornada a la una de la madrugada.

El sábado 18 concentrará la mayor parte de la programación. La jornada arrancará con un pozo de pádel en el polideportivo Parque del Sureste y continuará con propuestas familiares como juegos de agua, talleres infantiles y actividades artísticas en la Plaza de la Libertad.

Durante la tarde también habrá una clase abierta de yoga, juegos de mesa, talleres de artesanía y la esperada fiesta de la espuma en las pistas deportivas de la Casa de Asociaciones del Casco.

Cena comunitaria y concierto de rap

La programación nocturna incluye un concierto de rap con grupos jóvenes de Rivas Vaciamadrid, la actuación de la orquesta Marley y una cena comunitaria en la calle Cervantes, donde cada participante podrá compartir un plato elaborado en casa.

La celebración finalizará con el reparto de la tarta del 67 aniversario, un nuevo bingo popular y el baile hasta las dos de la madrugada del domingo.

En la organización colaboran las asociaciones Amigos de Vaciamadrid, ADC Rivas Vaciamadrid, La Libélula, Centro Urbano, Intertiempo, Coro Constelaciones y otras entidades del municipio, que participan en la programación con actividades abiertas para toda la ciudadanía.