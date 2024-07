Festaclown trae 6 espectáculos con Cultura en la Calle

Pallasos en Rebeldía y la Concejalía de Cultura de Rivas organizan este festival circense.

Desde 2013, Rivas despierta culturalmente del letargo veraniego con el Festaclown, el festival de arte circense que organizan la compañía Pallasos en Rebeldía y la Concejalía de Cultura. Una cita que se suma al Festival de Cultura en la Calle, también en septiembre, convirtiendo ese mes en una fiesta para el público familiar.

En 2024, el Festaclown se celebra del viernes 6 al domingo 8 de septiembre, en espacios al aire libre. La gala de solidaridad con Palestina, estado reconocido por España recientemente y al que siempre se dedica este festival, se celebra en la carpa Arribas Circo de La Casa+ Grande. Ocio cultural para reponerse del regreso vacacional e iniciar un nuevo curso escolar.

Gala solidaria con Palestina

Viernes 6 septiembre / 20.00.

Carpa Arribas Circo.

Compañía Pallasos en Rebeldía.

El Festaclown se abre con la gala solidaria con Palestina. Con actuaciones del elenco de artistas que actuarán el sábado y domingo en las calles de la ciudad a quienes se unen artistas de la escuela de circo local. Festaclown no falta a su cita solidaria con Palestina, donde las compañías y artistas que configuran Pallasos en Rebeldía actúan cada año llevando risas y arte circense a la población de los territorios ocupados.

‘Chimizayaguas’

Sábado 7 septiembre / 12.30.

Barrio Pablo Iglesias: plaza Copima.

Compañía Tchyminigagua.

La compañía bogotana Tchyminigagua ha dedicado cuatro décadas de trabajo ininterrumpido para perfeccionar su técnica de teatro acrobático circense, convirtiéndose en una destacada agrupación colombiana con una presencia significativa en la escena internacional. A Rivas llega con el espectáculo ‘Chimizayaguas’, vocablo indígena que evoca a las aves mensajeras ancestrales de colores. Se trata de un montaje “inspirando en nuestra cultura tropical, interpretado en zancos en patines musicales con el que rendimos homenaje a nuestros aborígenes y la Amazonia. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo”, explican sus responsables.

‘Royal circ’

Sábado 7 septiembre / 18.30.

Barrio de La Luna: pistas deportivas.

Compañía La Finestra Nou Circ.

‘Royal circ’ es un espectáculo protagonizado por dos personajes de circo, el gran malabarista Mr. Albert y su inseparable acompañante (partenaire). Cansados de su vida errante, buscan un lugar donde instalar definitivamente su pequeño circo ambulante y realizar su espectáculo de malabares, humor, equilibrios, magia y acrobacias. Durante el espectáculo, la partenaire, encasillada durante años en el papel de ayudante del protagonista, se revelará, con la ayuda del público, como una gran artista. Sí, ambos protagonistas comparten habilidades, sentido del humor y un gran amor por el circo.

‘La chimba’



Sábado 7 septiembre / 20.00.

Barrio Pablo Iglesias: plaza Copima.

Compañía The Schesters.

La chimba es una expresión colombiana utilizada para decir que algo es genial, bueno. Según la compañía The Schesters: “En este caso utilizamos el termino para denominar este espectáculo, donde la chimba no llega a ser un circo, ya que no hay una carpa o pista; no llega a ser cine, ya que no hay un proyector ni una gran pantalla. Pero es un espectáculo donde malabares, equilibrismos y humor podrían hacen un ligero viaje por el cine o simplemente un show donde público adulto e infantil pasa un rato chimba”.

‘Sueños encantados’

Domingo 8 septiembre / 12.30.

Barrio de La Luna: pistas deportivas.

Compañía Tchyminigagua.

Espectáculo de teatro acrobático circense que recrea un mundo onírico, “donde unos niños, en sus sueños, crean la figura de un mago, quien es acompañado de otros personajes fantásticos como un espíritu creativo en zancos, acróbatas voladores de saltos imposibles y torres humanas increíbles, con música espectacular. Sin embargo, estos sueños son interrumpidos por la aparición de una bruja malvada, que transforma sus sueños en pesadillas”, explica la compañía colombiana Tchyminigagua.

‘Qué disparate’



Domingo 8 septiembre / 19.00.

Recinto ferial: escaleras de la bandera de Palestina.

Compañía Cirko Psikario.

Dos payasos. Una extraña estructura de hierro. Un pulpo. ¿Un pulpo? Qué disparate. Un periplo a través del juego donde los dos personajes descubrirán la importancia de disfrutar de las experiencias del camino mientras montan una vieja atracción de feria. El espectáculo ‘Qué disparate’ es una invitación al público para que se adentre en su mundo onírico con el que despedir Festaclown 2024.