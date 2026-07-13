La Movida madrileña vuelve a la Sala Alcalá 31 con más de 100 obras

La exposición gratuita reúne hasta el 18 de octubre piezas de Ouka Leele, Ceesepe, Costus y otros referentes

La Comunidad de Madrid ha inaugurado la exposición Mitologías modernas: Ouka Leele & Co., una muestra que recupera el universo artístico de La Movida madrileña a través de más de un centenar de obras de algunos de sus creadores más representativos. La exposición puede visitarse con entrada gratuita en la Sala Alcalá 31 hasta el próximo 18 de octubre y propone un recorrido por la influencia de la mitología clásica en el arte surgido durante la década de los ochenta.

La muestra reúne trabajos de artistas como Ouka Leele, Ceesepe, Costus, El Hortelano, Carlos Franco, Sigfrido Martín Begué, Guillermo Pérez Villalta o Patricia Gadea, entre otros. En total, el visitante podrá contemplar más de cien piezas que combinan disciplinas como la fotografía, la pintura, el dibujo, la performance y diferentes manifestaciones de la cultura visual contemporánea.

Durante la inauguración, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, destacó que la exposición supone «una ocasión para volver a ver la obra de muchos artistas que no se han expuesto desde hace años y que son un referente de la escena artística madrileña y española».

Un recorrido por la mitología y la identidad de los años 80

El eje central de la exposición es la relación entre los mitos clásicos y las nuevas formas de expresión artística que surgieron en plena Transición. Los organizadores plantean cómo los creadores de La Movida reinterpretaron relatos de la antigüedad para construir nuevas imágenes de la ciudad, la identidad y la modernidad.

El recorrido comienza con Rapelle toi, Bárbara! (1987), una de las obras más emblemáticas de Ouka Leele, en la que la artista recreó el mito de Hipómenes y Atalanta mediante una intervención realizada en la fuente de Cibeles. A partir de esa pieza, la exposición establece conexiones entre la tradición clásica y la explosión creativa que vivió Madrid durante los años ochenta.

Además de los artistas más conocidos de aquella generación, el itinerario incorpora obras de Dis Berlin, Pablo Sycet, Miluca Sanz y Carlos Forns, que también utilizaron referencias mitológicas para representar la llegada de una nueva realidad cultural y social en España.

Visitas guiadas, talleres y actividades para todos los públicos

La programación no se limita a la exposición. Durante los próximos meses se organizarán visitas guiadas para grupos e individuales, talleres dirigidos a alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, además de actividades familiares y encuentros con el comisario de la muestra, Julio Pérez Manzanares.

La exposición también cuenta con un catálogo en el que participan autores como Julio Pérez Llamazares, María Rosenfeldt y Ana Rosetti, que contextualizan las obras y profundizan en el significado artístico y cultural del movimiento representado.

Una exposición con medidas de accesibilidad

La Comunidad de Madrid ha incorporado diferentes recursos para facilitar el acceso a todos los públicos. El 10 % de las plazas de la programación está reservado para personas con discapacidad y la Sala Alcalá 31 dispone de bucle magnético, visitas guiadas en Lengua de Signos Española (LSE), así como materiales en lectura fácil y con tipografía de gran tamaño.

Con esta propuesta, la Comunidad de Madrid vuelve a poner el foco en La Movida desde una perspectiva artística, mostrando cómo aquel movimiento cultural no solo transformó la escena creativa de los años ochenta, sino que también construyó un imaginario que sigue siendo una referencia para el arte contemporáneo español.